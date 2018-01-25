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25.01.2018 05:55

CHP'li Ünal Demirtaş: Kesintilerden emeklinin haberi yok

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CHP'li Ünal Demirtaş: Kesintilerden emeklinin haberi yok
CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, emeklilerin maaşlarından yapılan kesintileri TBMM gündemine taşıdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yanıtlanması istemi ile bir soru önergesi veren CHP’li Demirtaş; açlık sınırının altında maaş alan emeklilerin bir de maaşlarından kesinti yapılması Anayasa’nın sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, önergesinde şunları ifade etti:

Basında, yüzbinlerce emeklinin maaşından bilgisi dışında kesintiler yapıldığı yönünde haberler çıkmaktadır. Ancak, bu kesintilerle ilgili olarak emeklilere herhangi bir bildirim ya da açıklama yapılmadığı, kesintinin sebebi ile ilgili olarak kuruma yapılan başvuru sonucunda ilgili kişiye emekli aylıklarından hangi sebeple kesinti yapıldığının sözlü olarak açıklandığı belirtilmektedir. Bazı emeklilerin maaşlarında yapılan kesintilerin aylık 250-300 Türk lirasını bulduğu ifade edilmektedir. Bu miktardaki bir kesintinin de, emeklilerin geçimini olumsuz etkileyeceği, zaten düşük olan alım güçlerini daha da düşüreceği ortadadır.

“Maaşlar açlık sınırının altında”

Emekliler, maaşlarındaki söz konusu kesintilerin ilaç ya da hastane katılım payı nedeni ile yapıldığını düşünmekte ise de gerçekte kesintinin hangi nedenle yapıldığını bilememektedirler. Çünkü emeklilerin maaşlarındaki; zam oranı, maaş farkı, eczane ya da hastane katılım payı olarak ne kadar kesinti yapıldığını görebilecekleri bir sistem mevcut değildir. Oysa, hastane katılım payı ve eczane kesintilerinin yoğunlukla yapıldığı kesim olması nedeniyle emekliler, her ay aynı maaş alamamaktadır. Üstelik emekli maaşlarının düşüklüğü ve ülkemizdeki geçim koşulları göz önüne alındığında, maaşlarındaki zam ve kesintileri en fazla takip edecekler de emeklilerdir. Şimdiye kadar emeklilerin maaşlarını takip edebilecekleri, kolay ulaşılabilir ve anlaşılabilir bir sistemin Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulmamış olması büyük bir eksikliktir.

Emeklilerin bilgisi olmadan ve sebebi de belirtilmeden yapılan bu kesintiler emeklilerin hayatını zorlaştırmakta, emekliler mağdur edilmektedir.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

Emeklilerin maaşlarından kesinti yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise bu kesintilerin gerekçeleri nelerdir?

Maaşından kesinti yapılan emekli sayısı kaçtır?

Emeklilere maaşlarından kesinti yapılacağı bilgilendirmesi yapılmış mıdır? Bildirilmediyse; herhangi bir bildirim ya da açıklama yapılmamasının sebebi nedir?

Emeklilerin maaşlarından yapılan kesinti miktarı ne kadardır? Bu kesintiler ne kadar devam edecektir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şu anda kullanılmakta olan ve maaş hesaplamalarının yapıldığı sistemin kontrolü ve güvenilirliği nasıl denetlenmektedir?

Emeklilerin maaşlarındaki zam, eczane, hastane katılım payı gibi kesintileri takip edebilecekleri kolay ulaşılabilir ve kolay anlaşılabilir bir sistemin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sayfası üzerinden oluşturulması veya başka bir uygulama yapılması düşünülmekte midir?

 Devletin resmi kurumu olan TÜİK tarafından belirlenen açlık sınırının altında maaş alan emeklilerin maaşlarından kesinti yapılması Anayasa’nın 2.maddesinde yer alan “sosyal devlet” ilkesine aykırı değil midir?

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