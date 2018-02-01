CHP'li Türkmen Ceyhan'ın sorunlarını dinledi

CHP Adana Milletvekili Av. Elif Doğan Türkmen, Ceyhan’da giderek artan oranlarda can yakmaya devam eden işsizlik ve yoksulluk sorununu yerinde gözlemleyip çözüm önerileri üretebilmek amacıyla bir dizi ziyarette bulundu.

Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy’u makamında ziyaret eden Elif Doğan Türkmen, Ceyhan’ın sorunları, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi ve Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi projelerinin bir an önce yaşama geçirilmesi ve bu yolla istihdamın arttırılması hakkında Kaymakam Ünlüsoy ile fikir alış verişinde bulundu.

Türkmen ziyaretlerine Ceyhan Ticaret Borsası, Ceyhan Ticaret Odası ve Ceyhan Kent Konseyi ile devam etti. Ziyaretlerinde Ceyhan çiftçisi ve üreticisinin sorunlarıve çözümleri hakkında görüş alış verişinde bulunan Elif Doğan Türkmen’e, Kent Konseyi tarafından Adana’ya katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Ceyhan’da yaptığı esnaf ve ev ziyaretlerinde de gündeme gelen birincil sorunun ilçedeki işsizlik olduğuna değinen Elif Doğan Türkmen, “Ceyhan’ın tüm sorunlarını burada ilk ağızdan dinledik. Bunlar zaten bildiğimiz ve çözümü için yıllardır Meclis’te ve her platformda dile getirdiğimiz sorunlar. Amaç Adana’nın huzur ve refahı ise biz CHP olarak projelerimizle Ceyhan’ı işsizlik ve yoksulluktan kurtaracağız, vatandaşın yüzünü güldüreceğiz” dedi.

“Ceyhan için planlanan yatırımlar kaderine terk edilmiş bir şekilde bekletiliyor”

Son on yıldır görevde olan Hükümetlerin, Ceyhan için verdikleri sözleri yerine getirilmediğinden hem bölge halkının hem de yatırımcıların umutlarının her geçen gün tükendiğini belirten TÜRKMEN, binlerce Adanalıya istihdam olanağı yaratacak Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçirilmesi ile bu sorunların önemli ölçüde aşılacağını kaydetti.

“Hükümet samimi politikalar üretmiyor, geçici çözümlerle sorun uyutulmaya çalışılıyor”

CHP’li Türkmen, “Ceyhan’da yoksulluk ve işsizlik sorunlarının çözümü için Hükümet tarafından samimi politikalar üretilmemekte, geçici çözümlerle bu yaşamsal sorun uyutulmaktadır. Ceyhan artık yoksulluktan kurtulmak istiyor. Sorunun çözümü ve Ceyhan’ın eski parlak günlerine yeniden kavuşturmak için şahsım ve partim adına her platformda, her türlü desteği vermeye devam edeceğimi beyan ederim” dedi.

Ceyhan’ın yoksulluk ve işsizlik sorunlarının etraflıca araştırılarak çözümü için gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması için girişimde de bulunan Elif Doğan Türkmen, “çalışma çağındaki her hemşerimizin yetenek ve eğitimine uygun iş sahibi olması ve asgari geçim standardının üzerinde kazanç sağlaması için gereği yapılmalı, bu aynı zamanda her hükümetin sağlamakla yükümlü olduğu sorumluluğudur” dedi.