CHP'li Tüm: Çocuk istismarının bu denli olağanlaşması..

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, son aylarda çocuklara yönelik artan cinsel istismar olaylarına ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

CHP’li Mehmet Tüm, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ankara’da yaşanan bir istismar skandalının savcı ve polisler tarafından kapatılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Adliyelerde görülen davaların çoğunun ‘çocuğa istismar davası’ olduğunu ifade eden CHP’li Tüm, basın toplantısında şunları söyledi:

“AKP’nin topluma dayattığı çağdışı anlayış, her gün biraz daha etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkenin her yerinden her gün istismar haberleri geliyor. Bu ülkemiz için utanç verici bir durumdur. Ne yazık ki, artık bu haberlere şaşırmayacak kadar alıştık. Bir taraftan muhalefet olarak bu istismarlar bitsin diye mücadele ediyoruz, diğer taraftan da AKP’nin ‘çocuk evlilikleri’ meşrulaştıran yasalarına karşı çıkıyoruz. Bir taraftan da, AKP’nin milli eğitimi emanet ettiği tarikatlardan çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz.”

‘Bir savcı istismar mağduru kızın annesine ‘kızın yolluymuş’ diyebiliyor!’

“Çocuk istismarının her geçen gün arttığı, olağanlaştığı OHAL Türkiyesi’nde skandallar bitmiyor. Sadece dün Adana’da 3 yaşındaki çocuğun ve Diyarbakır’da 12 yaşındaki çocuğun istismar edildiği ortaya çıktı. Ne yazık ki, biraz önce 3 yaşında tecavüze uğrayan çocuğun öldüğü haberini okudum. Burada Saray yargısı da ne yazık ki çocuk istismarına karşı vurdumduymazlık içindedir. Önceki gün Ankara Mamak’ta, çocuk istismarına karşı yoğun katılımlı bir eylem yapıldı. Eylemin ana konusu Ankara Mamak’ta 2 Şubat’ta 14 yaşında bir kız çocuğuna uyuşturucu verilerek tecavüz edilmesiydi. Buna tepki olarak kızın annesi, polise giderek durumu anlattığında, polisin kendisine ‘bu olaydan bir şey çıkmaz’ yanıtı verdiğini söylüyor. Savcılıkta ise, istismar mağduru kıza, savcının sözlü şiddet uygulandığı ve ‘kızını yurda yerleştirelim, akıllansın, senin kızın yolluymuş’ gibi sözler sarf edildiğini belirtiyor. Daha sonra suçlular yakalanıyor ve emniyete teslim ediliyor.”

‘10 Ekim Derneği’ni kapatmak yerine, çocuk istismarıyla adı anılan vakıfları kapatın!’

“Polisin ve savcının aileye verdiği tepkiyi çok iyi düşünmeliyiz. Elbette tüm yargıyı ve emniyet mensuplarını zan altında bırakamayız. Ancak burada ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Şiddet, istismar ne yazık ki ülkemizin her tarafında, olağan duruma geldi. Buradan Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına çağrı yapıyorum. Aileyi ve mağdur çocuğu azarlayan bu polisler ve savcıyla ilgili gerekeni yapın. Cinsel istismarı bir şekilde bitirmek istiyorsanız, emniyette ve adliyede, insanları bu şekilde aşağılayan, mağduriyeti yok sayan, sözlü şiddetle mağduru bir kez daha yaralayan bu kişileri devletten atın. Bu olayların yaşanmasını istemiyorsanız, en azından ceza ve yaptırımları artırın. 10 Ekim Derneği’ni kapatmak yerine, çocuk istismarıyla adı anılan dernekleri ve vakıfları kapatın.”

‘80 milyonluk ülkenin eğitim politikaları tarikatlara bırakılıyor’

“AKP iktidarı çocuklarımıza geleceğimize sahip çıkamıyor. Türkiye'de özellikle son 5 yılda eğitim sisteminde de ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ülkede eğitim tarikatlar eliyle idare ediliyor. Eğitim-Sen’in raporuna göre Milli Eğitim Bakanlığı 2012 yılından 2016'ya kadar 1 protokol, 2016 yılında 18 protokol, 2017 yılında ise 41 protokol imzaladı. Protokollerin hepsi dinî cemaat, tarikat, cemiyet ve kuruluşlarla imzalandı. 80 milyonluk ülkenin eğitim politikaları tarikatlara bırakılıyor. Bakanlığın protokol imzaladığı kuruluşların başında Muradiye Vakfı, Diyanet Vakfı, İHH, İlim Yayma Cemiyeti, Hizmet Vakfı, Hayrat, Maarif, Ensar, TÜGVA ve TÜRGEV geliyor. En son geçtiğimiz gün ‘İlim ve Kültür Derneği’ diye bir dernek ortaya çıktı. Yeni nesil Nur cemaati yapılanması olarak eğitimde örgütlenen bu derneğe de Türkiye çapında okullarda etkinlik yapılması için izin verildi.”

‘Eğitimdeki sıkıntılar nedeniyle özel okullara giden öğrenci sayısı 12 kat arttı!’

“Okullarda karma eğitimin kaldırılması konuşuluyor. Halkımızdan alınan vergiler bu vakıflara aktarılıyor. Çocuklarımız eğitim hakkından zaten eşit koşullarda yararlanamıyor. Okullarda çocuk yaşta evlenmeyi özendiren düzenlemeler yapılıyor. Okullarda, yurtlarda, kurslarda çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet vakaları her geçen gün artıyor. Bu tablo velileri de ekonomik yönde zor durumda bırakıyor. Eğitim-Sen’in raporlarına göre son 5 yılda özel okullara giden öğrenci sayısı 12 kat arttı. Özel okullaşma oranı AKP öncesi yüzde 3 iken, AKP ile birlikte yüzde 20'lere çıktı. Bu karanlık ve çağdışı anlayış, ülkemizin geleceğini karartıyor.”