CHP'li Topal'dan komisyon talebi

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, TBMM Genel Kurul Görüşmesinde "Hatay'ın Güvenlik Sorunlarının Araştırılması için Araştırma Komisyonu" kurulmasını talep etti.

CHP'li Topal'ın konuşması şöyle;

Biz şunu söylüyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız. Biz, CHP olarak askerimizin yanındayız. Biz teröre karşıyız. Biz, terörü lanetliyoruz; teröre destek verenlere de lanet olsun diliyoruz ama terörün beslenmesine zemin hazırlayanlara da lanet olsun diyoruz.

Allah askerimizi korusun ve Hatay'da, Afrin'de görev alan bütün güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin diyorum. Yörük anasının dediği gibi, askerimizin ayaklarına taş değsin istemiyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) Hatay halkı askerin yanında, 15 ilçe askerimizin yanında, terör örgütlerinden atılan her roketin ardından, inanın, binlerce Türk Bayrağı açılıyor Reyhanlı'da, Hassa'da, Kumlu'da, Altınözü'nde, Yayladağı'nda, Kırıkhan'da, Antakya'da, Samandağı'nda ve diğer ilçelerde. Buradan onlara binlerce selam gönderiyorum.

Değerli arkadaşlar, bütün bunlara rağmen, Reyhanlı da Kırıkhan da ve diğer 15 ilçe de inanın, dimdik ayakta ama işleri bozuldu mu? Bozuldu. Esnafın işi bozuldu mu? Çiftçimizin işi bozuldu mu? Bozuldu. Çiftçi üretemiyor, esnaf çalışamıyor, kredisini ödeyemiyor, SSK primini, BAĞ-KUR primini ödeyemiyor. Ekonomi felç oldu mu? Felç oldu. İşsizlik arttı mı? Arttı. Peki, iktidar ne yapıyor? İktidar sadece taziyede bulunuyor, Allah razı olsun. Ben de buradan iktidara söylüyorum: Reyhanlı'ya ses ver, Kırıkhan'a ses ver, Kumlu'ya ses ver, Yayladağı'na, Altınözü'ne ses ver, Hassa'ya ses ver, Antakya esnafına ses ver, Samandağı'na, Erzin'e, İskenderun'a, Arsuz'a, Dörtyol'a, Payas'a ses ver, Belen'e ses ver.

Şimdi, burada, maalesef, Hatay'ın yaşadığı bütün bu olumsuz olayların nedenini araştırmak için -bugün bakacağım, şu anda AK PARTİ grup başkan vekillerimiz burada, milletvekili arkadaşlar burada- bir komisyon kurulmasını talep ediyoruz. Ama az sonra bakacağız ret edecekler mi, etmeyecekler mi; gerekçeleri nelermiş. Bütün Hatay halkı buradan da bekliyor. Peki, iktidar, Hatay'la ilgili, esnafın, oradaki halkın sorunlarının çözülmesi noktasında yeterli mi? Yetersiz. Ne talep ediyoruz? Dün burada Başbakan Yardımcısı Sayın Bozdağ dedi ki: "Ekonomi büyüdü, büyüdü." Madem büyüdü, orada bu operasyondan en çok etkilenen Hatay halkımızın sorunlarının çözülmesi noktasında maalesef ses vermiyorsunuz.

Nedir taleplerimiz, ben burada sıralamak istiyorum: Hatay'da 15 ilçenin vergi borcu iki yıl ertelensin. SSK ve BAĞ-KUR primi iki yıl ertelensin. Kamu alacakları iki yıl ertelensin. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasından kredi borçları faizsiz iki yıl ertelensin. Esnaf Kefalet Kooperatifinden kredi alan esnafımızın kredisi faizsiz iki yıl ertelensin. Esnafa ve çiftçiye faizsiz kredi desteği sağlansın. Yayladağı Sınır Kapısı mutlaka açılmalı. SSK ve BAĞ-KUR, Karadeniz'de olduğu gibi, 700 TL'den 300 TL'ye mutlak indirilmeli.

Sayın iktidar, buradan size bir kez daha söylüyorum: Şu an bütün Hatay halkı bizleri izliyor ve gerçekten zor durumdalar; esnaf, çiftçi zor durumda. Bu masum taleplerini sadece sizin onaylamanız gerekiyor. El ele verelim, Hatay'ımızın bütün sorunlarını birlikte çözelim.