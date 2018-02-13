CHP'li Topal, çöken Fatih Projesini gündeme taşıdı

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 2010 yılında başlayan Fatih Projesinin çökmesini gündeme getirerek yazılı soru önergesi verdi. 2014 yılında uzatılan projenin bitim süresi 2018 olarak kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeni bir çağ açıyoruz” sözleriyle tanıttığı proje kapsamında okul öncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullardaki 570 bin dersliğe akıllı tahta ve internet ağ altyapısı sağlanacak, ayrıca tüm öğretmene ve öğrencilere tablet bilgisayar verilecekti.

CHP’li Topal, AKP’nin milyarlar harcadığı “Fatih Projesi’nin” çökmesi hakkında verdiği soru önergesinde; “Fatih Projesinin başarısını sorgularken, Tablet Bilgisayarların eğitimin niteliğine üst seviyelerde olumlu katkısı olmadığı bilinmesine rağmen, 8 yıldır öğrencilere neden dağıtıldığını” sordu.

Topal, akıllara takılan “öğrenci ve öğretmenlere dağıtılan Tablet Bilgisayarlar toplatılacak mıdır” sorusunu da gündeme getirdi. Fatih Projesinde dağıtılması planlanan klavyeli bilgisayarlar için yeniden milyarlar harcanacak olması kamuoyunda tepki ile karşılandı.

2010 yılından bu yana Fatih Projesi kapsamında kaç ihale yapılmış, bu kapsamda hangi şirketlere kaç TL ödeme yapıldığını soran Topal, “bu bütçe ile kaç öğrenci yurdu yada kaç derslik yapılabilir” diye sordu.



CHP'li Topal yanıt aradığı sorular şöyle;

Fatih Projesi 2010 yılında başlamıştır. Başladığı yıl, Milli Eğitim Bakanlığı 2014 yılında tamamlanacağını duyurmuş, 2014 yılına gelindiğinde 2015 yılında tamamlanacağı söylenen projenin bitim süresi daha sonra 2017’ye uzatılmış, sonrasında ise 2018’de tamamlanacağı belirtilmiştir. Son dönemde Fatih Projesi kapsamında Tablet dağıtımına son verildiği, Tablet yerine klavyeli bilgisayarların dağıtılacağı bilgileri basında yer almıştır.

Bu bilgiler doğrultusunda;

1. Fatih Projesinin eğitime etkilerini ölçmek amacıyla MEB tarafından yapılan araştırmaların sonuçları nelerdir? Bu araştırmaların sonuçları kamuoyu ile neden paylaşılmamaktadır?

2. Tablet Bilgisayarların eğitimin niteliğine üst seviyelerde olumlu katkısı olmadığı bilinmesine rağmen, 8 yıldır öğrencilere neden dağıtımı yapılmıştır?

3. Öğrenci ve öğretmenlere dağıtılan Tablet Bilgisayarlar toplatılacak mıdır?

4. 2010 yılından bu yana kaç Tablet Bilgisayar dağıtımı yapılmış, bu tabletlere toplamda ne kadar para ödenmiştir?

5. 2010 yılından bu yana Fatih Projesi kapsamında kaç ihale yapılmış, bu kapsamda hangi şirketlere kaç TL ödeme yapılmıştır?

6. 2010 yılından bu yana Fatih Projesi kapsamında harcanan bütçe ile kaç öğrenci yurdu ya da kaç derslik yapılabilirdi?

7. Fatih Projesi sonlandırılmış mıdır?