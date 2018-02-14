CHP'li Topal atanamayan sağlıkçıları gündeme getirdi

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Genel Kurul Görüşmesinde “Dokuz aydır atanmayı bekleyen sağlıkçıların” sorusunu gündeme getirdi.

Atama müjdesi 500 bine yakın sağlıkçıyı, aileleriyle 2 milyon kişiyi ilgilendirmektedir. CHP’li Serkan Topal onca hastanede boşluk olmasına rağmen sağlıkçıların 9 aydır mağdur edilmesine karşı çıktı. OECD ülkeleri ile karşılaştırma yaparak; “Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 179, OECD ülkelerinde ise bu rakam 339’dur. Türkiye 100 bin kişiye düşen hekim sayısında OECD'yi yakalaması için 135 bin hekime ihtiyacı” olduğunu vurguladı.

Topal; “Yıllara göre, Türkiye'de ortalama hekim artışı 4 bin civarında olduğu düşünülürse, Türkiye ancak bu artış düzeyiyle 33 yıl sonra ortalamayı yakalayabilecek.” Bu tablonun düzelmesi için Topal iktidar milletvekillerine ve Sağlık Bakanına seslenerek, "buradan hem iktidar milletvekillerinden hem de Sağlık Bakanlığından bu keşmekeşe son vermelerini ve bir an önce atama bekleyen sağlık personellerinin seslerine kulak vermelerini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.