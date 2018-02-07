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07.02.2018 18:30

CHP'li Tezcan'dan hükümete tepki: Sizin milliyetçiliğiniz...

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CHP'li Tezcan'dan hükümete tepki: Sizin milliyetçiliğiniz...
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Erdoğan'ın açıkladığı TTB ve TBB isimlerindeki Türk ve Türkiye ifadelerinin kaldırılacağı yönündeki açıklamalara tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nin başındaki 'Türk' ve 'Türkiye' ifadelerinin kaldırılması yönündeki açıklamaları eleştirerek "Sanki isim babası kendileri. Onu da nasıl dağıtacaklarını, tahsis etme hakkını görüyorlar kendilerinde. Kimsiniz siz kimsiniz. Nasıl kaldıracaksınız bu isimleri. Canınız isteyince TC'yi kaldıracaksınız, andımızı kaldıracaksınız ondan sonra Afrin'e operasyon yaparken milli olacaksınız. Sizin milliyetçiliğiniz konjonktürel milliyetçiliktir. İşinize gelince ayaklar altına alıp, işinize gelince ağzınıza alıp çiğneyeceksiniz" dedi. 
 

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