CHP'li Tekin'den Kurultay açıklaması: Bir eksiğimiz var...

CNN Türk canlı yayınına katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce dışındaki isimlerin yeterli imzayı toplamasının zor olduğunu söyledi.

Tekin, hapisteki CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eksikliğine vurgu yaparak, “bugün kurultayı bir eksikle yapıyoruz” dedi.

Berberoğlu'nun “tutsak olduğunu” vurgulayan Tekin, şunları söyledi: “Bugün partimizin en önemli kurultaylarından bir tanesi ama ne yazık ki bir eksikle başlıyoruz.Bir arkadaşımız tutsak.En kısa süre içinde enis Berberoğlu'nun fotoğraflarının değil, bedeninin olduğu bir chp istiyoruz. Arkadaşımızın derhal serbest bırakılması lazım.”