CHP'li Tekin'den Kurultay açıklaması: Bir eksiğimiz var...

Tekin, hapisteki CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eksikliğine vurgu yaparak, “bugün kurultayı bir eksikle yapıyoruz” dedi.
Berberoğlu'nun “tutsak olduğunu” vurgulayan Tekin, şunları söyledi: “Bugün partimizin en önemli kurultaylarından bir tanesi ama ne yazık ki bir eksikle başlıyoruz.Bir arkadaşımız tutsak.En kısa süre içinde enis Berberoğlu'nun fotoğraflarının değil, bedeninin olduğu bir chp istiyoruz. Arkadaşımızın derhal serbest bırakılması lazım.”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.