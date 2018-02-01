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01.02.2018 22:50

CHP'li Tekin'den 'Dünyanın en pahalı benzini' eylemi

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CHP'li Tekin'den 'Dünyanın en pahalı benzini' eylemi
CHP'li Gürsel Tekin, sürekli artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için arabasına 'Bu araçta dunyanın en pahalı benzini kullanılmaktadır' sticker'ı yapıştırdı.

CHP Istanbul Milletvekili Gursel Tekin, sürekli artan benzin fiyatlarını protesto etmek için arabasına 'Bu araçta dunyanın en pahalı benzini kullanılmaktadır' sticker'ı yapıştırdı. Tekin'in bu eylemine çevredeki yurttaşlardan da destek geldi. 

En pahalı benzin Türkiye'de

Litre fiyatı ilk kez 6 TL’yi aşarak rekor kıran benzinin ardından, motorine de litre fiyatında 10 kuruş zam gelmişti. Benzinin 6 TL’yi aştığı Türkiye, gelir düzeyine göre dünyada benzinin en pahalı olduğu ülke konumunda.

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