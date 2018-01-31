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31.01.2018 09:50
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CHP’li Tekin Bingöl'den 'çarşaf liste' açıklaması

CHP’li Tekin Bingöl'den 'çarşaf liste' açıklaması
CHP'de 3-4 Şubat'ta yapılacak olan kurultay hazırlıkları aralıksız sürüyor.

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bingöl, partisinin kurultaya 'çarşaf liste' ile gideceğini söyledi.

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl Şirin Payzın’ın sunduğu Ne Oluyor? programına katıldı. CHP’nin 3-4 Şubat’ta gerçekleştireceği 36. Olağan Kurultayı’nın ele alındığı programda Bingöl, önemli açıklamalarda bulundu.

Önce ‘çarşaf liste’nin ne olduğunu açıklayan Tekin partisinin kurultaya bu yönetimi kullanacağını söyledi. Bingöl, “Tüzüğümüzde çoğunluğun ‘blok liste’ istemesi durumunda o şekilde yapılması da yer alıyor. Fakat biz ‘çarşaf liste’den yanayız” ifadelerini kullandı.

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