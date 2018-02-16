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16.02.2018 12:00

CHP'li Tamaylıgil Bakan'a 'çürük raporlarını' sordu

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CHP'li Tamaylıgil Bakan'a 'çürük raporlarını' sordu
CHP İstanbul Milletvekili, BihlunTamaylıgil, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de gerçekleştirilen, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle, vatandaşların askerlik konusundaki hassasiyetlerinin daha da arttığına dikkat çekti.

Çürük raporu alarak, askerlikten muaf olanlar konusunda kamuoyuna yansıyan idealar ve tartışmalar olduğuna işaret eden BihlunTamaylıgil, Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesi ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canik’liye, son on yıl içinde gerçeğe uygun olmayan bilgilerle alınan çürük raporlarını sordu. 

Tamaylıgil, Milli Savunma Bakanı Canikli’nin cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde şunlara yer verdi: 
                          

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından,Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı sürerken, vatandaşlar arasında askerlik konusunda her zamankinden daha fazla hassasiyetin oluştuğu gözlemlenmiştir. 
        

Bu süreçte zaman zaman medyada yer alan , “ Bir şahsın askerliğini yapamaz durumda olması yada askerliğe elverişsiz olması nedeniyle. askerlikten muaf tutulmasına neden olan, çürük raporu alınması konusunda, kamuoyunda yer alan ve tartışmalara neden olan iddialara açıklık getirilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede; 

1-) Son on yılda, askeri hastaneler ve askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesinden itibaren, hastane bazında ve yıllar itibarıyla çürük raporu almak için başvuranların ve çürük raporu alanların sayıları kaçtır? 

2-) Son on yıl baz alınarak ve yıllar ile hastaneler ayrı ayrı belirtilerek,gerçek bilgilere dayanmayan ve sahte belgelerle düzenlendiği tespit edilerek, iptal edilen çürük raporu sayısı nedir? 

3-) Gerçek bilgi ve belgelere dayanmayan ve usulüne aykırı olarak çürük raporu verdikleri yönünde haklarında soruşturma başlatılan ve soruşturması tamamlanan kişi sayısı ve soruşturma sonuçları, son on yıl, yıllar ve hastaneler itibarıyla ayrı ayrı belirtilerek nedir? 


 

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