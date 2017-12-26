CHP'li Özkoç'tan KHK'ya 'SS' benzetmesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, son çıkan KHK’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, son çıkan KHK’ya ilişkin, “İçişleri Bakanlığına bağlı dernek adı altında kendi yarattıkları militarize güçleri, kurdukları dernekleri ve yurt dışında başta Almanya olmak üzere orada oluşturdukları dernekleri, mensuplarını artık yeri ve zamanı geldiği zaman silah kullanabilirsiniz, adam öldürebilirsiniz, bununla ilgili bütün her şey sizin önünüze açtık, yapabilirsiniz, arkanızda biz varız demektir. Almanya’da SS nasıl çıktı? Hangi yollardan geldi. Almanya’da bu militarize güçler nasıl yasallaştı, hangi yollardan geldiler, bu korkunç bir şeydir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, son çıkan KHK’ya ilişkin, “Milleti birbirine düşüren, millet iradesini yok sayan ve herkesi terörist ilan edebilecek bir KHK’dır. Aslında alınan karar şudur; palasıyla sokağa çıkan vatandaşa deniliyor ki ‘sen bu palanı bilemeye devam et, artık özgürsün, sen herhangi bir şekilde birisi terör olaylarına destek veriyor diye görürsen bu palayla ona saldırabilirsin’ diyorsunuz” dedi.

Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında çıkan son KHK’nın Türkiye’yi derinden sarstığını belirterek şunları söyledi:

“Aslında alınan karar şudur; palasıyla sokağa çıkan vatandaşa deniliyor ki ‘sen bu palanı bilemeye devam et, artık özgürsün, sen herhangi bir şekilde birisi terör olaylarına destek veriyor diye görürsen bu palayla ona saldırabilirsin’ diyorsunuz. Yani insanları birbirine kışkırtan, ayrıştıran, sokakta insanları birbirine öldürtürebilecek noktaya getiren bir KHK kararı çıkarmıştır.

Şu anda Türkiye Cumhuriyeti bir darbe ile karşı karşıyadır. 20 Temmuz darbesiyle karşı karşıyadır. Bu darbe de kendi hukukunu yaratmaktadır. Olağanüstü Hal döneminde KHK’larla milleti ayrıştıran sadece kendisini ve kendi yandaşlarını koruyan bir yeni bir hukuk düzenlemesine girmiştir.



“KENDİ YANDAŞLARINIZI KADROLU HALE GETİRMEYE ÇALIŞACAKSINIZ”

Bir imtihan süreci koyuyorsunuz. O imtihan sürecinde de sadece kendi yandaşlarınızı kadrolu hale getirmeye çalışacaksınız. Taşeron yasasını güdük hale getiriyorsunuz. Tek tip ile ilgili alınan karar da ürkütücüdür. Türkiye Cumhuriyeti tek bir kişi tarafından yönetiliyor. Bu KHK’lar anayasal değildir. Bu KHK’lar şaibelidir.

CHP, Türkiye’yi tek tip haline getiren, kendi militarize güçlerine alan yaratan, onları kendisinin özel ordusu haline getirmeye çalışan, bunlarla milleti tehdit eden ve millete karşı korku yaratmaya çalışan bu anlayışa karşı korkmadan dimdik Recep Tayyip Erdoğan’ın gözünün içine baka baka bu millete, bu vatan, bu insanlara millet iradesine karşı çıkarak ihanet ediyorsun demeye devam edecektir.

CHP, AYM’YE GİDECEK

Çok net olarak bu yasayla ilgili Anayasa Mahkemesine tekrar müracaat edeceğiz. Ama bize soruyorsanız, umudunuz var mı Anayasa Mahkemesinden, hayır yok. Recep Tayyip Erdoğan’dan ve çıkarttığı yasalarla milletin azmini kırmak isteyen anlayışından hiç korkmuyoruz.

“SENİN RUH HALİNİ AÇIKLAMAKTADIR”

Seni seviyorum deyip de yaklaşan ve seni kucaklamak için gelen kişiye karşı aldığın o yüz tavrı, aldığın o korku hali senin ruh halini açıklamaktadır. Sen Türkiye Cumhuriyetinde artık kendi ordunu yaratmak isteyen kendi militarize güçlerini yaratmak isteyen Türkiye’yi temelden sarsarak bu rejimi, yapılarını tamamen yıkmak isteyen bir anlayışa hizmet ediyorsun.”

“HERKESİ TERÖRİST İLAN EDEBİLECEK BİR KHK’DIR”

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özkoç, “Bu çıkan KHK gerçekten milleti ayrıştıran, milleti birbirine düşüren, millet iradesini yok sayan ve herkesi terörist ilan edebilecek bir KHK’dır. Bunun karşısında Abdullah Gül bunu düşünmek gerekiyor diyorsa, bunun karşısında Adalet Bakanı yanlış yazılmışsa düzeltiriz diyorsa, geçmişte bu siyasi partinin genel başkanlığını uzun süre sürdüren ve Türkiye’yi vatanına ve milletine bağlı olduğuna inandığımız bir kişinin bu anlayışa karşı çıkmasını hepimiz çok arzu ederiz” yanıtını verdi.



CHP’NİN B PLANI

“Anayasa Mahkemesine başvuracağınızı açıkladığınız ve çok umutlu olmadığınızı söylediniz, umutsuzsanız niye başvuruyorsunuz, daha sonra atılacak adım var mı?” sorusuna Özkoç, “CHP, Türkiye’deki hukuk yollarını sonuna kadar deneyecektir. Bunu tarihe not olarak düşecektir. Anayasa Mahkemesi yolumuz tıkandı, demokratik mücadelemize halkımıza bunu anlatmaya her alanda anlatmaya, alanlara inmeye insanlara ne kadar ileri gidildiğini anlatmaya devam edecektir” dedi.

“ENİS BERBEROĞLU DA BUNU REDDEDECEKTİR”

“Enis Berberoğlu tek tip kıyafeti giyecek mi?” sorusuna Özkoç, “Enis Berberoğlu vatan haini değildir. Enis Berberoğlu’nun üzerine tek tip kıyafet giydirmek demokrasinin ve özgürlüğün üzerine bir kıyafet giydirmek olur. Enis Berberoğlu da bunu reddedecektir” dedi.

“BAKANLARIN İÇERİSİNDE BİRÇOĞUNUN BUNA YÜREKTEN KARŞI OLDUKLARINA İNANIYORUM”

Son çıkan KHK’ya ilişkin soruya Özkoç, “Ben o partinin içerisinde onlarca kişinin, milletvekilinin hatta bakanların içerisinde birçoğunun buna yürekten karşı olduklarına inanıyorum” yanıtını verdi.

“KENDİ YARATTIKLARI MİLİTARİZE GÜÇLERİ”

Özkoç söyle devam etti:

"Bu çok açık ve net söylüyorum, İçişleri Bakanlığına bağlı dernek adı altında kendi yarattıkları militarize güçleri, kurdukları dernekleri ve yurt dışında başta Almanya olmak üzere orada oluşturdukları dernekleri mensuplarını artık yeri ve zamanı geldiği zaman silah kullanabilirsiniz, adam öldürebilirsiniz, bununla ilgili bütün her şey sizin önünüze açtık, yapabilirsiniz, arkanızda biz varız demektir. Almanya’da SS nasıl çıktı? Hangi yollardan geldi. Almanya’da bu militarize güçler nasıl yasallaştı, hangi yollardan geldiler, bu korkunç bir şeydir.”