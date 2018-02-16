CHP'li Özel tescilledi! SGK, hasta bilgilerini 65 bin TL'ye sattı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile ANAP eski milletvekili Burhan İsen arasındaki, “Kişisel verilerin satışı’’ davası sonuçlandı. Yargıtay, CHP’li Özel lehine karar verdi. Böylelikle SGK’nın kişisel bilgileri sattığı tescillendi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Yargıtay kararıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hastaların mahrem ve kişisel bilgilerini 21. Dönem ANAP Milletvekili İsen’e ait, Datamed isimli şirkete 65 bin liraya sattığı kesinleşmiş oldu. CHP'li Özel, “İktidarın kişisel verileri, hastaların mahrem bilgilerini satışa çıkardığı tescillenmiş oldu” dedi.

50 BİN LİRALIK DAVA

CHP'li Özel, bir televizyon programında SGK'nın İsen'e ait şirkete kişisel bilgileri para karşılığında sattığını söylemişti. Bunun üzerine İsen, Özgür Özel aleyhine 50 bin liralık tazminat davası açtı. Dava Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü tazminat talebi reddedildi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi de dün mahkeme kararını onadı. Mahkeme ve Yargıtay'a sunulan SGK ile ilgili Sayıştay raporu da, Özel'in iddiasını doğruladı.

ÖZEL: SATIŞ TESCİLLENDİ

CHP'li Özel, kararın ardından yaptığı değerlendirmede, “Haklılığımız ortaya çıktı. Yargıtay kararıyla kişisel verilerin ve hastaların mahrem bilgilerinin SGK tarafından eski Milletvekilinin şirketine satıldığı tescillendi. Davanın bütün süreçleri tamamlandı. 65 bin liraya hastaların mahrem bilgileri satıldı'' dedi.