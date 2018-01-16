CHP'li Özel: İstanbul'u kaybedeceğini anlayanlar...

CHP Grup Başkanvekili Özel, mecliste düzenlediği basın toplantısında CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştirilere yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Seçimlerde İstanbul'u kaybedeceğini anlayanlar, İstanbul'a genç, dinamik kadın bir başkandan fevkalade rahatsız olanlar yaptıkları saldırılarla Cumhuriyet Halk Partisini kendi seviyelerine ve kendi alanlarına çekmek istemektedirler. Bu çırpınışlar beyhudedir" dedi.

Mecliste düzenlediği basın toplantısında CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştirilere yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özel, iktidarın gündem belirlemesi, muhalefetin de eleştirmesi gerektiğini belirterek, muhalefet ile iktidarın yer değiştirdiğini söyledi.

CHP'nin hem İstanbul'da hem de Türkiye'de iktidara doğru büyük bir moralle ve umutla yürüdüğünü savunan Özel, "Yapılacak seçimlerde İstanbul'u kaybedeceğini anlayanlar, İstanbul'a genç, dinamik kadın bir başkandan fevkalade rahatsız olanlar yapmış oldukları saldırılarla Cumhuriyet Halk Partisini kendi seviyelerine ve kendi alanlarına çekmek istemektedirler. Bu çırpınışlar beyhudedir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda herhangi bir açıklama olmayacağını, gerekli açıklamanın il başkanlığı düzeyinde yapılacağını ifade etti.

'MHP'DE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK, İŞİ SADECE HAKARETE DÖKTÜ'

Özel ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmasını tebessümle ve gururla izlediklerini söyledi.

MHP'nin tabanına ulaşmak için bir hafta boyunca büyük gayret sarf ettiklerini, Bahçeli'nin ise grup toplantısında gereken her şeyi izleyenlerine ulaştırdığını ifade eden Özel, şunları söyledi: "MHP'de değişen bir şey yok. Artık Milliyetçi Hareket Partisi, sadece ve sadece işi hakarete döktü. Kendilerine karşı yapılan, bırakın küfrü, hakareti, ağır eleştiri sınırları içinde bile olmayan sadece 'MHP, AKP'ye selektör yakmıştır', 'MHP anahtarları teslim etmiştir', 'Milliyetçi Hareket Partisi kepenkleri indirmiştir', 'Milliyetçi Hareket Partisinin cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan ise genel başkan adayı da mı o olacaktır?' gibi sorulara karşı hafta boyunca Sayın Bahçeli'nin ağzından onlarca hakaret, onlarca küfür duyduk. Eleştirilere küfürle yanıt verme bir siyasetin ve bir siyasinin tükendiğini göstermektedir. Kendi tabanında, kendi seçmenlerinde ciddi tepkilerle karşılaşan Milliyetçi Hareket Partisi çareyi bize hakaret etmekte değil, tabanını ikna etmekte aramalıdır."

'ALAN ALDI, PEKİ SATAN NE SATTI?'

Bahçeli'nin, "Alan almış, bu defter burada kapanmıştır" ifadesini kullandığını dile getiren Özel, Türkçe'de bu ifadenin "Alan almıştır, satan satmıştır" şeklinde yer aldığını belirtti. MHP'nin aday çıkarmadığını, AK Parti ile kayıtsız destek sağladığını söyleyen Özel, "Alan aldı, AK Parti istediğini aldı. Peki satan ne satmıştır? Bu sorulara cevap verilmesi gerekmektedir. 'Alan aldı, bu defter burada kapandı' diyor. Bu defter burada kapanmaz. Sizin 16 Nisan'daki tek adam rejimine geçiş hevesleriniz bütünlemeye kalmıştır. Bunun bütünlemesi sizin açınızdan yapılacak olan ilk seçimlerdir" diye konuştu.

'CHP'YE SALDIRARAK KENDİLERİNE SİYASET DEVŞİREMEZLER'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'nin sözlerine karşı tek bir kelime söylemeyeceğini ve Bahçeli ile ilişki kurması gereken seviyede cevap vereceğini kaydeden Özel, "CHP'ye saldırarak kendilerine siyaset devşiremezler. Oyunu aldıkları ama şu anda oyuna getirdikleri için yüzlerine bakamadıkları işçisi, memuru, emeklisi ve tüm milliyetçiler, MHP'nin sevenleri, seçmenleri bu oyundan şikayetçidir." dedi.