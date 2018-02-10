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11.02.2018 04:40

CHP'li Özel, CHP'nin oy hedefini açıkladı

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CHP'li Özel, CHP'nin oy hedefini açıkladı
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'ndan Bidebunudinle programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'yle MHP'nin ittifakını değerlendirdi.

Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy hedefinin de yüzde 60 olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan haber şöyle: 

AK Parti'yle MHP arasında 'Milli Mutabakat' adı verilen ittifak görüşmelerinde sona yaklaşıldı. İttifakın nasıl olacağına ilişkin net bir açıklama yapılmamış olsa da, iki partinin yüzde 10 seçim barajının devam ettirilmesi konusunda anlaştığı belirtiliyor. Anketlere göre baraj konusunda sorun yaşadığı görülen MHP'nin sorununun çözülmesi için de bir formül bulundu. İki partiden birinin barajı geçmesi halinde, baraj altında kalan partinin de barajı geçmiş olacak. Baraj konusunda bulunan bu formül, 'Milli Mutabakat' adı verilen ittifakın en önemli detayı olarak göze çarpıyor.


RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ittifak gündemini değerlendirdi. 

"Referandum öncesinde, koalisyon konuları çok konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde koalisyonları kaldırdık diyorlardı. Ben, koalisyonlar döneminin açılacağını söylemiştim. Şimdi seçime 1.5 yıl var ve Türkiye koalisyon görüşmeleriyle meşgul." diyerek sözlerine başlayan Özel, geçmişte MHP'ye yaptıkları eleştiriyi ve MHP'nin verdiği cevabı hatırlatarak şunları söyledi: 

"Biz geçmişte, 'MHP — AKP'ye selektör yapıyor. Birlikte hareket edecekler. Partili Cumhurbaşkanı'na destek verecekler' dediğimizde, 'Bunu soysuzca iddia edenler' cevabı veriliyordu. Bugün geldiğimiz noktada, değişikliği birlikte yaptılar." 

'İTTİFAKIN OY ORANI YÜZDE 42 — 43 BANDINDA'
AK Parti'yle MHP'nin ittifak yapması halinde bile yüzde 50+1'i yakalayamadığını söyleyen Özel, "AKP biliyor ki, 50+1'i yok. Hatta MHP'yle birlikte yüzde 42 — 43 bandında. MHP önce barajın düşürülmesini istedi. Şimdi de, barajın durmasını ama ittifak yapan iki partiden biri barajı geçince diğerinin de geçmesini istiyorlar. Ne güzel memleket. Parsel bazında imar değişikliği yapar gibi, parsel bazında seçim yasası değişikliği yapıyorlar. AKP ile MHP'nin yapacağı ittifakı bu arsanın üzerini kuruyorlar ama diğer partilere izin vermiyorlar." dedi. 

'S İTTİFAKI YANİ SARAY İTTİFAKI'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifaka ilişkin yaptığı açıklamadaki formülüne de değinen Özel, C ittifakını kendilerinin kurduğunu, AK Parti'yle MHP'nin S ittifakı yani 'Saray ittifakı' olacağını ifade etti.


'MHP'NİN GETİRDİĞİNDEN ÇOK GÖTÜRDÜĞÜ VAR'


MHP'nin AK Parti'ye getirdiği oydan çok götürdüğü olduğunu da ileri süren Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ndeki oy hedefinin yüzde 60 olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"AKP'yle MHP'yi toplayınca, MHP'nin AKP'ye getirdiğinden çok götürdüğünü görüyoruz. Hep birlikte demokrasiyi bir tabuta koydular. Çivilerini tak tak çakıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kormuyoruz, sinmiyoruz diyoruz. İlk turda herkes adayını çıkarır. İkinci turda ortaklaşırız. Ya da ilk turda bir aday üzerinde anlaşır, meseleyi orada bitiririz. Gönül ittifakını bozmayacağız. Hedefimizi de yüzde 60 olarak belirledik. Çünkü Ankara'dan İstanbul'a 432 kilometrelik adalet yürüyüşünü destekleyenlerin oranı yüzde 66'ydı."

 

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