CHP'li Kuyucuoğlu, o araçları ve binaları sordu

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, hükümetin tasarruf vaadini hatırlattı ve kamu kurumlarının araç ve bina kiralamalarına ne kadar para harcadığının açıklanmasını istedi.

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, hükümetin, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da, kamuda taşıt kullanımına sınırlama getirileceğini vaat ettiğini hatırlattı. Hükümet adına yapılan açıklamalarda, ‘Kamu kurumlarında taşıt kullanımında maliyet etkinlik analizleri yapılarak tasarruf sağlamaya yönelik gerekli tüm tedbirler alınacaktır’ denildiğini de hatırlatan Kuyucuoğlu, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“Başbakanlık, Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçların güncel sayısı kaçtır? Bakanlık ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlar hangi bedel ve usuller ile kimlerden kiralanmıştır? Anılan araçların her biri için, marka ve modeli ile birlikte bugüne kadar yapılan ödemelerin miktarı ne kadardır? Kiralanan bu araçların toplam yakıt bedeli ne kadardır?”

Gayrimenkul kiralarına ne kadar harcanıyor?

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği bir başka soru önergesinde de, kamu kurumlarınca kiralanan gayrimenkullere ve bunların tadilat, peyzaj, mobilya döşeme gibi işlerine ne kadar para harcandığını sordu.

“Kamu alımlarında kağıttan kaleme, ek servisten makam aracına kadar her türlü mal ve hizmette tasarruf yapılacağı, 2017-2019 dönemlerini kapsayan mali plan kapsamında mal ve hizmet alım giderlerinin düşürülmesinin hedeflendiği söylenmektedir” diyen Kuyucuoğlu, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“Son 12 aydır, aylar itibarıyla ve toplamda bakanlıklar ile bağlı kurum, kuruluşlarca yapılan kira harcamalarının miktarı TL cinsinden ne kadardır? Kiralanmış olan gayrimenkullerin her biri ayrı olarak belirtilmek suretiyle hangi amaçlar ile kiralanmıştır? Bahse konu kiralanmış gayrimenkuller için yapılan hava parası, depozit, komisyon vb. ödemeler ne kadardır? Sözü edilen kiralanmış gayrimenkullerin yapılan tadilat, dekorasyon, güçlendirme, peyzaj, mobilya alımı vs. harcamalarının miktarı TL cinsinden ne kadardır?”

