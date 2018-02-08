CHP'li Kuyucuoğlu esnafın sorununu Meclis'e taşıdı

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, esnafın sorunlarının araştırılması için TBMM'ye araştırma önergesi verdi

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, sermayesi ve finans olanakları sınırlı olan esnafa ekonomik anlamda destek vermek için vergi oranlarında indirim yapılması gerektiğini söyledi. Kuyucuoğlu, “Esnafa sağlanacak vergi kolaylıkları da onların istihdam, üretim ve yatırım potansiyellerinin artmasına, ekonomiye daha fazla katkı vermelerine yol açacaktır” dedi. Kuyucuoğlu, AVM’lerle ilgili kanunda günün şartlarına göre düzenlenme yapılması, esnafın emeklilik prim gün sayısının aşağı çekilmesi önerilerini de gündeme getirdi.

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi sundu.

Kuyucuoğlu, araştırma önergesinin gerekçesinde, toplumun çoğunluğunun gelirlerinin sınırlı olduğunu, milyonlarca kişinin özellikle bankalara borçlu olduğu için tüketimlerini kıstığını, bu durumun da esnaf sanatkârların iş hacimlerinin düşmesine neden olduğunu kaydetti.

‘AVM’lerle ilgili yasa beklentileri karşılayamadı’

Kuyucuoğlu, alışveriş merkezlerinin sebep olduğu haksız rekabetinin önlenmesi için ‘6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ çıkarıldığını ancak bu kanunun beklentileri tam anlamıyla karşılayamadığını belirtti.

Kuyucuoğlu, “Örneğin bu yasa yaratılan trafik, çevre sorunlarına, açılış kapanış saatlerinin ve çalışma günlerinin sınırlanmasına, yeni açılacak ve mevcut olan AVM'lerin kent dışına yönlendirilmesine yönelik sıkıntılara çare getirmemektedir. Ayrıca AVM'lerde esnafa yer verilmesini öngören hükmün de işlerlik kazanabilmesi için elden geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

‘Esnafın vergi yükü azaltılmalı’

Sermayesi ve finans olanakları sınırlı olan esnafa ekonomik anlamda destek vermek için vergi oranlarında indirim yapılması gerektiğini kaydeden Kuyucuoğlu, “Geçmişte kurumlar vergisinin düşürülmesinde başta devlet zarar eder endişesi yaşanırken, kurumlar vergisinin düşürülmesinin vergi gelirlerini artırdığı görülmüştür. Aynı şekilde esnafa sağlanacak vergi kolaylıkları da onların istihdam, üretim ve yatırım potansiyellerinin artmasına, ekonomiye daha fazla katkı vermelerine yol açacaktır.Devletine ve ekonomiye katkı veren esnafların gözetilmesi gerekmektedir. Kayıtdışı, esnafımızın en fazla rahatsız olduğu konuların başında gelmektedir. Denetimlerin sıklaştırılması ve denetim yapan kurumların artırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

‘Emeklilik için 9 bin prim günü haksızlık’

Emekli esnaf sanatkârın faaliyetini sürdürdüğü takdirde maaşlarından yüzde 10 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi yapıldığını belirten Kuyucuoğlu, “Ancak kesinti tamamen kaldırılmalıdır. Zaten Bağ-Kur emeklisi ayda 800-900 lira maaş almaktadır ve yapılan kesinti ağır gelmektedir. Geçinebilse emekli zaten çalışmaz. Bu çerçevede faaliyetini sürdürerek istihdam yaratmaya, üretim yapmaya, vergi vermeye velhasıl ekonomiye katkı sağlamaya devam eden emekli esnaf sanatkârlardan kesinti yapılmaması yerinde bir uygulama olacaktır.Esnaf ve Sanatkârlarımızın emekli olması için 9 bin iş günü istenmekte, ancak aynı kurumun çatısı altında emekli olan SGK sigortalısı 7200 işgünü ile emekli olabilmektedir. Bu büyük bir haksızlıktır. Yine aynı şekilde 3 ay prim borcu bulunan esnaf sanatkârlarımız sağlık hizmetinden yararlanamamakta ama aynı durumdaki SGK sigortalısı faydalanabilmektedir, bu durum da haksızlık yaratmaktadır” dedi.

‘Esnaf ve sanatkâr çırak bulamıyor’

Türkiye mesleki eğitime daha fazla önem vermesi gerektiğini vurgulayan Kuyucuoğlu, araştırma önergesinin gerekçeler bölümünde şu ifadelere yer verdi:

“Esnaf ve sanatkârlarımız özellikle 4-4-4 eğitim sistemine geçildiğinden bu yana çırak kalfa bulamamaktadırlar. Çocuklar çırak olma döneminde okumakta, 12 yıl eğitim bitince de çırak olma vasfını yitirmektedirler. Bugün işsizlik yüksek oranlarda seyrederken reel sektörün kalifiye eleman sıkıntısı çektiği görülmektedir. Bu 'Mesleksizlik' sorunudur ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve yaygınlaştırılmasıyla çözülebilecektir.Çağımız her geçen gün hızla değişmekte ve gelişmektedir. Mali durumu iyi olmayan esnafımızın bu değişime ayak uydurabilmeleri için inovasyon ve yeniliğe açık mesleklerin desteklenmesi gerekmektedir. Tüm bu genel sorunlarımızın yanı sıra ulaşım alanında faaliyet gösteren esnaf sanatkârlarımızın yaşadığı bir haksızlığa da değinmemiz gerekmektedir. Bugün deniz ve havayollarında araçlar ÖTV'siz akaryakıt kullanıyorlarsa, karayollarında ulaşım ve nakliye alanında çalışan esnafımız da ucuz akaryakıt temin edebilmelidirler.Esnaf ve Sanatkârlarımızın sorunlarının araştırılması, çözüm yolları bulunması, daha fazla desteklenmesi için yapılması gerekenlerin tespiti konusunda Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”



