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19.01.2018 01:55

CHP'li Köse: "Kirli ellerinizi çocuklarımızdan çekin"

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CHP'li Köse: "Kirli ellerinizi çocuklarımızdan çekin"
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse İstanbul'da bir hastanede 2017 yılında yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasıyla ve ilkokul öğrencilerine dağıtılan skandal kitapla ilgili açıklama yaptı.

İşte Fatma Köse'nin o açıklaması:

"KİRLİ ELLERİNİZİ ÇOCUKLARIMIZDAN ÇEKİN"

Ufka Yolculuk Derneği tarafından ilkokul öğrencilerine dağıtılan Mürşide Uysal'ın ‘Peygamberimizinden Dini Hikâyeler’ adlı kitabı mevcut iktidarın zihniyetini ortaya koymaktadır.

Kitabın içeriğinde; "Amcamın güzel bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona yaklaşmak istedim. Ama bana yüz vermedi. Bir süre sonra kıtlık oldu. Amcamın kızı bana geldi. Açlık ve yoksulluk içinde olduklarını söyledi ve benden yardım istedi. Ona, kendisini bana teslim etmesi karşılığında yüz yirmi altın verdim. Kabul etmek zorunda kaldı. Arzuma kavuşacağım sırada bana: Allah’tan kork! Allah’ın yasakladığı şekilde bana sahip olma, ...” ifadesi yer almaktadır. 

Bu kitabın Milli Eğitim Bakanlığından onay alınarak okul müdürleri aracılığıyla öğrencilere ücretsiz dağıtıldığı iddia edilmektedir. 

Bakanlıktan açıklama ve kitabın toplatılmasını bekliyoruz. 

Eğitimi dip noktaya getiren, toplumumuzun dini duygularını çarpık amaçları için kullanan, ahlakı, kadını ve çocuğu hedef alan bu zihniyeti kınıyoruz. 

Bu zihniyetin bir sonucu da bir hastanemize başvuran ve çocuk yaşta hamile kalan 115 kız çocuğunun gizlenmesidir. Saklanmasıdır. 

Biz var oldukça bu zihniyetin toplumu ele geçirmesine, körpecik çocuklarımızın beyinlerinin bunlarla doldurmasına asla geçit vermeyeceğiz.

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