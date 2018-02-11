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11.02.2018 17:00

CHP'li Kocaoğlu: "Afrin'de savaş kaçınılmazdır, şarttır"

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CHP'li Kocaoğlu: "Afrin'de savaş kaçınılmazdır, şarttır"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Emperyalizm güçleri, Irak'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin ve İran'ın bölünmesi için Orta Doğu'da bir politika işliyorsa Afrin'de savaş şarttır, kaçınılmazdır" dedi.

CHP'li Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Menemen Belediyesi iş birliğiyle yaptırılan Kubilay Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu. Kocaoğlu özetle şunları söyledi:

"Bir taraftan terör örgütleri, diğer taraftan barış talepleri, böyle bir şey olamaz. Emperyalizm güçleri Irak'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin ve İran'ın, gelecek bütün devletlerin bölünmesi için Ortadoğu'da bir politika işliyorsa Afrin'de savaş şarttır, kaçınılmazdır. Biz hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de komşularımızın toprak ve milli bütünlüğünü savunmak zorundayız. Başımıza örülmek istenilen çorabı, ülkemizi parçalama isteklerini, niyetlerini böylelikle topyekün engelleriz. Afrin'de çarpışan Mehmetçiklerimize İzmir'den sevgi, saygı ve destek mesajlarımızı gönderiyorum."

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