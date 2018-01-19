CHP’li kadınlardan sert tepki

CHP Adana İl Kadın Kolları, 2014 yılında ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde il kadın kollarının gerçekleştirdiği eylemde çekilen fotoğraf üzerinde oynanarak çirkin ifadelere yer verilmesini nefretle kınadı.

CHP İl Başkanı Ayhan Barut, kadın kollarının basın açıklamasından önce yaptığı konuşmada, Canan Kaftancıoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçilmesinin ardından CHP’ye yönelik saldırıların arttığını kaydetti. Barut, “Bu korku 2019 yılında yapılacak seçim korkusudur. Kadınlara yönelik bu tür saldırılar ne vicdanla ne de ahlakla bağdaşır. Bizim kadınlarımız sadece kendileri için değil toplumda ötekileştirilen, şiddete maruz kalan, öldürülen tüm kadınlarımız için mücadele eder. Seviyesiz ve çirkin saldırıları Türk toplumuna ve Cumhuriyet savcılarına havale ediyoruz” diye konuştu.



YILMAZ: CEZA ALMALIDIRLAR

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde (ÇGC) CHP İl Başkanı Ayhan Barut, 2014 yılı CHP İl Kadın Kolları Başkanı Av. Rukiye Çinkılıç’la birlikte basın açıklaması yapan İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yılmaz, cumhuriyet savcılarını göreve davet etti.

2014 Yılında Kadına Şiddetle Mücadele Gününde, CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanlığımızın yaptığı basın açıklamasında kullandığı, “Kadınlar Yaşasın, Yaşasın Kadınlar” yazısını içeren pankartın birtakım kimliği meçhul kişilerce “Kadına Özgürlük, sevişiriz, cenabet gezeriz. Tayyip, sana ne. Yaşasın Laiklik” şeklinde, değiştirilerek aynı fotoğraf üzerine fotoshop yapıldığını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: “Yine birtakım kişilerce sosyal Medya,Twitter ve Facebook sayfalarında yayınlanmış adeta bir linç kampanyası başlatılmıştır. Alçakça hile ile yapılan bu fotoshoplama işleminin hukukla, ahlakla, adapla açıklanabilecek hiç bir yanı yoktur. İnsanlık onuruna aykırı bu işlem açıkca kin ve nefret suçudur. Kadınlara yapılan bu saldırı ve haksızlıklar hiç bir zaman karşılık bulmayacaktır. Biz kadınlar her zaman alanlarda olacak, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı sesimizi çok daha fazla yükselteceğiz. Ancak bu işlemi yapanlar açıkca suç işlemişlerdir ve hak ettikleri cezayı mutlaka almalıdır. Alçakça yapılan bu saldırıyı kınıyor, Cumhuriyet Savcılarını bu suçun faillerini bulmak ve cezalandırmak üzere göreve davet ediyoruz.”



ÇİNKILIÇ, AİLESİNE HAVALE ETTİ

2014 yılı CHP İl Kadın Kolları Başkanı Av. Rukiye Çinkılıç ise tüm kadınlar adına mücadele verdikleri dönemde çekilen fotoğrafın bu gün çirkin emellere alet edilmesine müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Fotoğraf üzerinde oynayanları öncelikle kendi ailelerin vicdanına havale eden Çinkılıç, konunun yargıya taşındığını, kadınların öldürülmemesi, şiddete maruz kalmaması için hayatının sonuna kadar mücadelesini sürdüreceğini dile getirdi.