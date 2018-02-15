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15.02.2018 11:25

CHP’li kadınlarda kurultay hazırlığı

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CHP’li kadınlarda kurultay hazırlığı
CHP Kadın Kolları İl Örgütü, 18 Şubat Pazar günü gerçekleşecek olan Kadın Kolları Olağan Kurultayına hazırlanıyor.

Yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Kadın Kolları İl Örgütü’nün toplantısına katılan İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, Kadın Kollarının her zaman yanında olduklarını ifade etti. 
 

YOĞUN ÇALIŞMA İÇERİSİNDELER 

Kadın Kolları İl Başkanı Songül Kaya, yönetimi ile yaptığı haftalık olağan toplantısında örgütlenmelerle ilgili olarak yapılan çalışmaların değerlendirmesini yaptıklarını dile getirdi. Şuanki ana gündemin 18 Şubat Pazar günü gerçekleşecek olan Kadın Kolları Kurultayının olduğunu söyleyen Kaya, “Yapılacak olan Kurultay için Kocaeli Örgütü olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kurultay hazırlığı için Suna İçaçan arkadaşımızı koordinatör olarak atadık. İlçe başkanlarımız ve kurultay delegelerimizle de bir toplantı yapacağız” dedi. 
 

EKİP OLARAK BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ 

İl Kadın Kolları’nın haftalık olağan toplantısına katılan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay seçilen yeni yönetime başarılar diledi. İl Örgütü olarak her zaman kadınların yanında odlularını dile getiren Sarıbay, “Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımız bizim için önemli. İl Örgütü olarak her zaman yanlarında olacağız. Maddi, manevi her türlü destekçileriyiz. Bu zorlu süreçte ekip olarak birlikte mücadele edeceğiz. Ben hep birlikte başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Sizlere güveniyorum” ifadelerini kullandı. 
 

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