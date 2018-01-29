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29.01.2018 12:35

CHP'li İl Başkanından Erdoğan'a şehit tepkisi

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CHP'li İl Başkanından Erdoğan'a şehit tepkisi
CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Kemal Demirkırkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken, o ÖSO'lar benim mehmedimle beraber!" sözlerine tepki gösterdi

CHP'li İl Başkanı bir açıklama yayınlayarak şunları kaydetti;

Afrin harekatıyla birlikte kahraman Mehmetçikten şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Önceki gün itibariyle Mehmetçik ve ÖSO'dan 20 şehidimiz olduğu açıklandı. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ulusumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz. 

Ulusal birliğimizin her zamandan daha fazla önemli olduğu bu dönemde, her zaman yaptıkları gibi vatandaşlarımızı ayrıştırmaya, oylarını konsolide etmeye çalışan bir iktidar var. Sen şucusun, sen bucusun diye vatandaşlarımızı kamplaştırmaya çalışanlar var. Vatandaşlarımızın ayrışmasından siyasi ikbal bekleyenler var. AKP Genel Başkanı’nın CHP’li vekillere "Ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO'lar benim Mehmet'imle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar" dediği saatlerde CHP Gençlik Kolları'ndan yetişen Mersin Mut CHP İlçe yöneticiliği yapan Ali Gümüş kardeşimizin Afrin'de şehit olduğu haberi geldi. Eşi 7 aylık hamileydi. Ülkenin cumhurbaşkanının ‘Ulan CHP'liler, siz sıcak yatağınızda yatarken...’ diye bağırdığı saatlerde CHP üyesi bir Mehmetçiğin şehit haberinin gelmesi çok acı değil mi? Bu vatana, bu millete yazık etmeyin. Ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda biz biriz, biz beraberiz. Biz ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını her türlü şahsi ve siyasi beklentinin üzerinde tutuyoruz. Herkesten de bunu bekliyoruz.
 

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