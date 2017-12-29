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30.12.2017 01:05

CHP'li Havutça: "Bunun hesabını kim verecek?"

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CHP'li Havutça: "Bunun hesabını kim verecek?"
Balıkesir CHP Milletvekili Namık Havutça 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi (KHK) eleştirdi.

CHP'li Havutça: "Dün TBMM de 696 sayılı KHK bu haliyle sivillere silahlanma ve polis veya jandarma adına silah kullanmasını sonuçlayabilir. Ve allah korusun iç savaşa kadar gider bu durum dediğimde Sayın Ahmet Hakan benim kullandığım bu ifadeyi haberlerde eleştirmiş. Soruyorum 15 Temmuz gecesi TBMM yi bombalayan Uçakların pilotları Türk değil miydi? Boğaz köprüsünde vatani görevini yapan ve teslim olmuş silahsız eri Boğazlıyan Kişiler sivil değil miydi? Bu silahlanan ve silahlı eğitim görüntüleri sosyal medyada yayınlanan HÖH kimlerdir kime karşı silahlanıyor?

Sayın Ahmet Hakan bunları göre göre biz görmezden gelip söylemeyelim mi? Bu ülkede Çorum’da ,Maraş’ta katliamlar olmadı mı,Alevi yurttaşlarımızı katletmediler mi?Sivasta insanları diri diri hotelde tekbir getirerek yakmadılar mı? Sağ sol çatışmalarında binlerce gencimizi mezara koymadık mı?Hala Alevilerin evleri işaretlenmiyor mu?Bu olaylar nerede oluyor sayın Ahmet Hakan? Bunları daha dün siz haber yapmadınız mı? Biz mi boş bir vehim içindeyiz? Yarın Taksim meydanında demokratik gösteri yapanlara terörist diye saldırırlarsa bu siviller, bunun hesabını kim verecek?

 

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