CHP'li Hamzaçebi Tuzla'da olay yerinden bildiriyor!

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tuzla çevresinde yayılan koku hakkında bilgi edinmek için Tuzla'ya gitti.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tuzla çevresinde yayılan koku ile ilgili bilgialmak için Tuzla intikal etti.Edindiği bilgileri Twitter hesabından paylaşan Hamzaçebi'nin açıklamaları şöyle:

''Tuzla’daki ağır koku ile ilgili alt düzeydeki yetkililer bakan ve valinin açıklamasından farklı şeyler söylüyorlar. Evden çıktım Tuzla’ya gidiyorum. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğim . Tuzla ilçe başkanımız şu an olay mahallinde.''

Tuzla’daki ağır koku ile ilgili alt düzeydeki yetkililer bakan ve valinin açıklamasından farklı şeyler söylüyorlar. Evden çıktım Tuzla’ya gidiyorum. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğim . Tuzla ilçe başkanımız şu an olay mahallinde. — Akif Hamzaçebi (@Akif_Hamzacebi) 25 Aralık 2017

''Tuzla Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolunda kokunun kaynağı ola mahaldeyiz. Vidanjörlerle getirilen kimyasal atıkların deşarjı için böyle sabit ve ilkel bir sistem kurulmuş. Kaçak olmalı. Etrafta hala ağır bir koku var.''

Tuzla Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolunda kokunun kaynağı ola mahaldeyiz. Vidanjörlerle getirilen kimyasal atıkların deşarjı için böyle sabit ve ilkel bir sistem kurulmuş. Kaçak olmalı. Etrafta hala ağır bir koku var. pic.twitter.com/8QSDv1uXmX — Akif Hamzaçebi (@Akif_Hamzacebi) 25 Aralık 2017

''İlkel deşarj sisteminin kaçak olduğunu İSKİ yetkilisi ifade etti. Yetkili biz kırıyoruz, önlüyoruz ama gene gelip sistemi kuruyor ve vidanjörlerle getirdiklerikimyasal atıkları boşaltıyorlar diyor.''