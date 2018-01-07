CHP'li Gümrükçü: Kaygımız yerel seçim değil!

CHP İzmir İl Başkan Adayı Utku Gümrükçü, "Biz İzmir’de hep beraber ayağa kalkarak tek adam diktasına boyun eğmeyeceğiz. CHP boyun eğmeyenlerin partisidir" dedi.

Utku Gümrükçü, “Tırnaklarımızla aldığımız her oyu bu şekilde heba ediyorlar. Çok üzüldüm. Burası İzmir. Demokrasinin beşiği. Burası 72 milletten insanın buluştuğu bir yer. Biz İzmir’i doğru anlatacağız. Önümüzde bir büyük mücadele var. 2019’da Türkiye’de hürriyet mi dikta mı? Bunun oylaması var. Birleşe birleşe kazanacağız. 2019’da üç büyük seçim… Bizim kaygımız yerel seçim değil. Bizim kaygımız cumhurbaşkanlığı, demokrasi ve parlamenter sistemin devam etmesi. Biz İzmir’de hep beraber ayağa kalkarak tek adam diktasına boyun eğmeyeceğiz. CHP boyun eğmeyenlerin partisidir” açıklamasında bulundu.

BU SALONDA SEVMEDİĞİM KİMSE YOK

“Bu salonda sevmediğim kimse yok” diyerek konuşmasına devam eden Gümrükçü, “Düşmanlık beslediğim makamını elinden almak istediğim kimse yok. Biz parti neferiyiz. Siyasetten nemalananların hep karşısında oldum. 18 yaşında üye olduğum partimde hiçbir makama aday olmadım. Ben hep örgütte yer aldım. Örgüt zamanı gelince emeğe değer verir seni bir yere getirir dedim. Sizlerden yetki istiyorum, görev istiyorum. Ben kimsenin adamı olmadım, olmam. Kimsenin önünde eğilmedim, eğilmem. Arkamda sadece ve sadece bu kıymetli örgüt var. 20 yılda beni aldınız yetiştirdiniz. Sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum. Hep örgütte yer aldım. Bunun doğru olduğunu düşündüm. Örgütüm beni aldı şekillendirdi. 2019’daki büyük kavgada sizlerin en önünde savaşmaya adayım. Biz bu kongrede bir belediye başkanlığı oylaması yapmıyoruz. Biz bu kongrede 2019’a örgütü hazırlayacak eksiklerini bilen 2019 Kasım’ında karanlığı yıkacak birini arıyoruz” dedi.

RAKAM VERDİ: YÜZDE 75

Gümrükçü, “Örgütün sesini duyan ve sözcüsü olmaya aday biriyim. Sizin içinizden biriyim. Beni eylemlerde, çalışmalarda görmüşsünüzdür. 2007-2009-2011-2014-2015 yıllarında ya ilçe başkanıydım ya yöneticiydim. Bu kavgayı partiyi büyütmek için verdim vermeye de devam edeceğim. CHP il kongreleri fikirlerin yarıştığı yerlerdir. Adaylar gelir iddialarını ortaya koyar ve hedef koyar. Benimle birlikte yüzde 69 olan oyumuzu Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığında İzmir’de yüzde 75 yapmaya, sarayın saltanatına son vermeye var mısınız?” diye konuştu.

DENİZ BENİM KARDEŞİM!

Gümrükçü, “Önümüzdeki yerel seçimi değil cumhurbaşkanlığını seçimini düşünerek bir arada yürüsek fena mı olur? Doğrusu budur. Bunun dışında mevki makam şan şöhret düşünen bizden değildir. CHP örgütü direnmenin örgütüdür. CHP Türkiye’yi değiştirmek isteyenlerin örgütüdür. CHP önce kendini değiştirmeden Türkiye’yi değiştirmeyeceğini farkındadır. Biz değişime bu salonda karar vereceğiz. Ya eskisi gibi yapacağız ya yeni bir yol açacağız. Bu kongrede ‘Deniz’in arkasında kim var? Utku’nun arkasında kim var?’ demeyeceksiniz. ‘Bu işi kim yapar?’ diye karar vereceksiniz. Deniz benim kardeşim. Deniz benim yoldaşım. Deniz benim yıllardır ortak mücadele arkadaşım. Biz onunla bu süreçte hiç kavga etmedik. Gençlerin yarışması CHP’nin geleceği dair umududur. Bu kongrede Deniz Yücel kaybetmeyecek. İzmir İl Örgütü Deniz Yücel’i kazanacak. Utku Gümrükçü ile Deniz Yücel el ele verecek partiyi iktidar yapmak için çalışacak. Bu kongrenin kaybedeni olmayacak. Bu dava aşkıyla önümüzdeki hedefi aşmaya var mısınız?” ifadelerini kullandı