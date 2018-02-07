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07.02.2018 14:25

CHP'li Gökdağ'dan Gaziantep mesajı

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CHP'li Gökdağ'dan Gaziantep mesajı
CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, Gaziantep'e Gazi ünvanı verilişinin yıl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayınladı.

Gökdağ'ın mesajı şöyle;

Antep, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, 6 Şubat 1921 tarih 147. Toplantısında, Bakanlar Kurulu Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Fevzi Çakmak’ın Meclis Başkanlığına sunduğu önergeninoy birliği ile ve alkışlarla kabul edilmesiyle “Gazilik” unvanı verilen tek ilimiz olmuştur. Atatürk’ün de ‘Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep’i kurtardıkları gibi Türkiye’yi de kurtardılar’ övgüsüne mazhar olmuştur. 

Gaziantep, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da Atatürk ilke ve devrimlerinin benimsenmesinde, çağdaş uygarlık düzeyine yükselme amacına hizmet etmiş, Ülke ekonomisine, tarihsel ve kültürel mirasımıza katkılarıyla Cumhuriyetimizin önemli kentlerinden biri olmuştur. Bizlere düşen görev, yedi düvele karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş bir ulusun evlatları olarak Ortadoğu’da ve komşularımızda yaşananlardan ders alarak Atatürk’ün Yurtta Barış Dünyada barış ülküsünü gelecek nesillere iyi anlatmak ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği aydınlık yolda ilerlemektir.

Gaziantep’imize gazilik onurunu yaşatan Karayılan, Şahin Bey, Şehit Kamil’lerin ve 6.317 şehidimizin kahramanlıklarını ve destansı mücadelelerini asla unutmayacağız. 

Gaziantep'imize "Gazi" unvanının verilişinin 97. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silâh arkadaşlarını, tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyor, Gaziantepli hemşerilerime esenlikler diliyorum.

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