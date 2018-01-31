  • BIST 119.303
  • Altın 162,410
  • Dolar 3,7830
  • Euro 4,6869
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
31.01.2018 09:50

CHP'li gençler Konyalı’yı yalnız bırakmadı

»
CHP'li gençler Konyalı’yı yalnız bırakmadı
CHP Kocaelili gençler, CHP Sakarya İl Gençlik Kolları Ulaş Yusuf Konyalı’yı yalnız bırakmayarak, ilk duruşmasında yalnız bırakmayarak destek oldular.

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehdi Kaan Günan, Gençlik Kolları Kurultay delegesi Mustafa Can Tekoğlu ve Gençlik Kolları İl Yöneticisi Engin Akbulut, Serdivan’daki AVM’de “Türkiye Laiktir Laik Kalacak” yazılı pankart açtığı için saldırıya uğrayıp hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Gençlik Kolları İl Başkanı Ulaş Yusuf Konyalı’nun bugün Sakarya Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleşen ilk duruşmasında yalnız bırakmayarak destek oldular. 
 

BİZLERİ YILDIRAMAYACAKLAR 

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehdi Kaan Günan, “Sakarya Gençlik Kolları Başkanımız Ulaş Yusuf Konyalı yalnız değildir. Cumhuriyet ve Laikliğin devamlı savunucusu olan başkanımızın her zaman yanındayız. CHP Gençlik Örgütleri baskılara asla boyun eğmeyecektir. Faşist baskılarla ve kirli siyasetle bizleri yıldıramayacaklar. Bizler de CHP Kocaeli Gençlik Örgütü olarak başkanımıza destek olmak amacıyla bugün yanındaydık. Her zamanda yanında olacağız” ifadelerini kullandı. 
 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li gençler Konyalı’yı yalnız bırakmadı31 Ocak 2018 Çarşamba 08:38
  • CHP’li Tekin Bingöl'den 'çarşaf liste' açıklaması31 Ocak 2018 Çarşamba 08:25
  • Sarıbay: Kişiye özel OHAL olamaz31 Ocak 2018 Çarşamba 08:24
  • CHP'li Bektaşoğlu'nun doğalgaz isyanı31 Ocak 2018 Çarşamba 08:04
  • CHP'de geri sayım başladı, genel başkanlık için adaylar kimler?31 Ocak 2018 Çarşamba 02:52
  • Kazım Kurt: Gariban çocukların şehit olacağı bir harekatı istemiyorum31 Ocak 2018 Çarşamba 01:53
  • Çorum CHP İl Başkanı: Kılıçdaroğlu’na 11 il başkanı destek veriyor31 Ocak 2018 Çarşamba 00:38
  • Kocasakal: Kendimi ülkeme borçlu hissettiğim için adayım31 Ocak 2018 Çarşamba 00:30
  • AKP'li İl Başkanı: Bu ülkede Kürt sorunu yoktur30 Ocak 2018 Salı 22:22
  • CHPli Yedekci: "Kimsenin diktasına eyvallah demeyeceğiz"30 Ocak 2018 Salı 20:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti