CHP'li gençler Konyalı’yı yalnız bırakmadı

CHP Kocaelili gençler, CHP Sakarya İl Gençlik Kolları Ulaş Yusuf Konyalı’yı yalnız bırakmayarak, ilk duruşmasında yalnız bırakmayarak destek oldular.

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehdi Kaan Günan, Gençlik Kolları Kurultay delegesi Mustafa Can Tekoğlu ve Gençlik Kolları İl Yöneticisi Engin Akbulut, Serdivan’daki AVM’de “Türkiye Laiktir Laik Kalacak” yazılı pankart açtığı için saldırıya uğrayıp hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Gençlik Kolları İl Başkanı Ulaş Yusuf Konyalı’nun bugün Sakarya Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleşen ilk duruşmasında yalnız bırakmayarak destek oldular.



BİZLERİ YILDIRAMAYACAKLAR

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehdi Kaan Günan, “Sakarya Gençlik Kolları Başkanımız Ulaş Yusuf Konyalı yalnız değildir. Cumhuriyet ve Laikliğin devamlı savunucusu olan başkanımızın her zaman yanındayız. CHP Gençlik Örgütleri baskılara asla boyun eğmeyecektir. Faşist baskılarla ve kirli siyasetle bizleri yıldıramayacaklar. Bizler de CHP Kocaeli Gençlik Örgütü olarak başkanımıza destek olmak amacıyla bugün yanındaydık. Her zamanda yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

