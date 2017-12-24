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24.12.2017 22:00

CHP'li eski başkanın aracı kurşunlandı

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CHP'li eski başkanın aracı kurşunlandı
Mersin’de CHP’li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan’ın otomobili seyir halindeyken kurşunlandı. Olayı sabah fark eden Özcan polise başvurdu

Macit Özcan, bir grup arkadaşıyla restoranda yemek yedikten sonra saat 22.00 sıralarında otomobiliyle ayrıldı. Merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi’nde motosikletli 2 kişi yanından geçtiği sırada patlama sesi duydu. Yoluna devam eden Özcan daha sonra evine ulaştı. Sabah kalktığında aracında ikisi motor kısmında diğeri lastiğinde 3 kurşun isabet ettiğini fark eden Özcan polise başvurdu


POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Ardından Özcan’ın şikayetiyle polis ekipleri inceleme yaptı. Ekipler arabada ve çevrede çalışma yaparken, olayı gerçekleştirenlerin tespit etmek içinde çalışma başlattı.

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'4 EL PATLAMA SESİ DUYDUM'

Olayla ilgili açıklama yapan Macit Özcan, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte yemek yedikten sonra kendi arabasıyla eve gittiği belirterek, "Yolda saat 22.00 sıralarında motosikletli iki kişi yanımdan geçerken, 4 el patlama sesi duydum. Bir şey anlamadım. Sabah arabama binerken, aracın kurşunlandığını fark ettim. Kurşunların ikisi motor kaputuna birisi de sol ön lastiğe isabet etmiş. Olaydan büyük üzüntü duydum. Benim düşmanım yok. Bir tarafa da aday değilim. Bu kurşunlamayı neden yaptılar bilmiyorum. Niye hedef alındığımı anlamıyorum" dedi.

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