CHP’li Erkek: KHK’ları Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız

CHP'den son KHK'larla ilgili yeni bir adım atılıyor. CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, yayınlanan son kanun hükmünde kararnameleri Anayasa Mahkemesi'ne taşımak için gerekli hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Geçtiğimiz pazar günü yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname’lerin 121’inci maddesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere ana muhalefet partisi ve bir çok hukukçu 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve sonrasındaki eylemlere müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğunu kaldıran maddeye tepki gösterdi.

YILBAŞINDAN SONRA GİDECEĞİZ”

Günlerdir tartışılan o madde için CHP’den yeni bir adım geldi.

CNN Türk’te bir programa konuk olan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, yayınlanan son kanun hükmünde kararnameleri Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi. Parti olarak gerekli hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Erkek, “Yetkili arkadaşlar hazırlıklarını yapıyor. Çok büyük olasılıkla yılbaşından sonra gideceğiz. Çünkü Anayasa Mahkemesi’ne sorumluluğunu hatırlatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.