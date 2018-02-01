CHP'li Engin, emeklinin maaş çilesini Meclis'e taşıdı

TBMM'de bir konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, "AKP, hatalı politikaları sonucunda oluşan sosyal güvenlik açığını, emeklilerimizin maaşlarında kesintiye giderek kapatmaya çalışıyor" dedi.

Emeklilerimizin her geçen gün daha da zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Didem Engin, "AKP Hükümeti'nin 2008 yılında, 'Reform yapıyoruz!' diyerek getirdiği sosyal güvenlik düzenlemeleri sonucunda yeni emekli olacakların aylık bağlama oranları %60'lardan bugün %28'e kadar düşürüldü. Yani 2008’den itibaren emekli olanların maaşları her geçen gün daha da azaltılıyor. Bu yıl emekli olup sadece 718 lira maaş alan emeklilerimiz bile var" diye konuştu.

AKP, HATALI POLİTİKALARI SONUCUNDA OLUŞAN SOSYAL GÜVENLİK AÇIĞINI, EMEKLİLERİMİZİN MAAŞLARINDA KESİNTİYE GİDEREK KAPATMAYA ÇALIŞIYOR

"Kısacası AKP, hatalı politikaları sonucunda oluşan sosyal güvenlik açığını, emeklilerimizin maaşlarında kesintiye giderek kapatmaya çalışıyor" diyen Engin, CHP'nin emeklilere yönelik ikramiye önerisini de hatırlattı.

EMEKLİYE KAYNAK YOK, KENDİLERİNE VAR!

Didem Engin, "Biliyorsunuz emeklilerimize bayramlarda birer maaş ek ikramiye verelim dediğimizde AKP Hükümeti "Veremeyiz, kaynak yok" demişti. Ama kendi işlerine gelen konularda milyarlarca lira kaynak buluyorlar" sözleri ile Hükümet'in tutumunu eleştirdi.

EMEKLİNİN HAKKINI CHP SAVUNUYOR!

Meclis’ten tüm emeklilerimize seslenen Didem Engin, "Bu seçimlerde maaşınıza göz diken AKP’ye değil, hakkınızı koruyan CHP’ye oy vereceğinize yürekten inanıyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

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