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08.02.2018 15:05
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CHP'li Dursun Çiçek'ten ÖSO uyarısı

CHP'li Dursun Çiçek'ten ÖSO uyarısı
CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Afrin'de ÖSO ile Türk Silahlı Kuvveleri'nin birlikte hareket etmesine ilişkin tartışmaları eleştirerek "Mehmetçik harekat yapıyor yanında korucular gibi ÖSO'cular var. Ondan şühpelenirse, onun gece uyuduğunda kendini kesebileceğini düşünebilirse bu güvensizlik ortamında harekat olumsuz  bir yönde etkilenir. Bu söylemlere empati yaparak çok dikkat etmek lazım. Erken başlamış bir tartışma olarak görüyorum. Bütün yetkilileri.bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum. "dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede Mehmetçiğin ÖSZO ile birlikte hareket etmesine ilişkin tartışmaların erken olduğunu bildiren Dursun Çiçek şunları söyledi: "Tespitimiz şu; emperyalist güçler mutlaka maşa kullanırlar. Biz de geçmişte peşmerge ile Kuzey Irak'ta onlarca operasyon yaptık. Yurt içinde korucularımızla aynı operasyonları yapıyoruz. kıbrıs'ta mücahitlerle oyruz. Kıbrıs'da mücahitlerle aynı desteği aldık. Yani bölgeyi tanıyan, hangi  yolun nereye gittiğini bilen bizim de Güneydoğu'da  tabur  komutanlığımız var, önde  korucuların gitmesi Mehmetçik için bir güvencedir. Halkın tutumunu bilen hangisinin terörist hangisinin bölgedeki sakin vatandaş olduğunu bilen bölge halkından faydalanmak bu tür harekatta normaldir. Dolayısıyla ÖSO ile ilgili tartışmanın erken  olduğunu düşünüyorum. Eğer harekat bittiğinde ÖSO'nun bizim değerlerimize aykırı, IŞİD gibi hataları olursa  o zaman hesabını birlikte sorarız. Çünkü güçlü olan TSK'dır. Bölgedeki hakim güç odur.  Dolayısıyla bu tür tartışmaların erken olduğunu düşünüyorum. Bir etkisi  daha var. Mehmetçik harekat yapıyor yanında korucular gibi ÖSO'cular var. Ondan şühpelenirse onun gece uyuduğunda kendini kesebileceğini düşünebilirse bu güvensizlik ortamında harekat olumsuz  bir yönde etkilenir. Bu söylemlere empati yaparak çok dikkat etmek lazım. Erken başlamış bir tartışma olarak görüyorum. Bütün yetkilileri.bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum. "

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