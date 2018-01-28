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28.01.2018 20:10

CHP'li Canan Kaftancıoğlu Afrin şehidinin cenazesine katıldı

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CHP'li Canan Kaftancıoğlu Afrin şehidinin cenazesine katıldı
CHP İstanbul CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şehit askerin ailesinin acısını paylaştı.

Afrin’deki "Zeytin Dalı Harekatı"nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın, 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen cenazesine katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şehit askerin ailesinin acısını paylaştı.

Cenazeye CHP milletvekilleri Gürsel Tekin, Seyit Torun, Barış Yarkadaş, Akif Hamzaçebi de katıldı. 


Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın naaşı, Ümraniye'deki baba ocağında alınan helalliğin ardından Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi. Babası Mehmet, annesi Nihal ve eşi Gamze Mehmethan ve yakınlarının konvoyuyla getirilen şehidin naaşı başında dualar edildi.

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Şehidin üniformasını giyen eşi Gamze Mehmethan ve yakınlarının Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşlarına boğuldukları görüldü. Acılı aileyi yakınları teselli etti.


KAFTANCIOĞLU'NDAN ŞEHİT ANNESİNE BAŞSAĞLIĞI

CHP İstanbul CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP milletvekilleri Gürsel Tekin, Seyit Torun, Barış Yarkadaş, Akif Hamzaçebi, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın Pendik'te düzenlenen cenaze törenine katıldı. Aileye başsağlığı dileyen Kaftancıoğlu, şehidin acılı annesi Nihal Mehmethan'a sarılarak üzüntüsünü paylaştı.


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