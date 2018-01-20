CHP'li Bilgehan o skandalla ilgili hükümeti göreve çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve AKPM Kadına Karşı Şiddet Genel Raportörü Gülsün Bilgehan, çocuk hamileler konusunda hükümeti harekete geçmeye çağırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve AKPM Kadına Karşı Şiddet Genel Raportörü Gülsün Bilgehan, İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sadece 5 ayda yaşları 18’in altında 115 hamile çocuğun başvurduğu, ancak herhangi bir adli bildirimde bulunulmadığı gibi üstünün örtüldüğü skandal üzerine açıklama yaptı.

“ Son günlerde basına yansıyan, İstanbul’un göbeğinde, 18 yaş altı 115 çocuğun doğum için bir hastaneye başvurması skandalı ülkemiz için bir utançtır.

Türk Ceza Kanunu’nun çocukların cinsel istismarını ve reşit olmayan çocuklarla cinsel ilişkiyi cezalandıran 103. ve 104. maddeleriyle , kamuda ve özel kurumlarda çalışan sağlık meslek mensuplarının sağlık hizmeti verdikleri sürece karşılaştıkları suçları bildirme zorunluluklarını içeren 279. ve 280. maddelerine göre İstanbul’daki olay bir vahşettir, bir insan hakları ihlalidir.

Ülkemizin 2011’de ilk olarak imzaladığı ve yine aynı sene içerisinde taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi gereğince, taraf olan devlet ve hükümetler, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel, fiziksel, psikolojik her türlü şiddeti ve zorla evlendirmeleri önleme, vakaları bildirme ve kovuşturma konusunda ilk elden sorumlu tutulmuşlardır. Bu sözleşmeye göre, 115 hamile kız çocuğu vakasında Türk Hükümeti altına imza attığı bu sözleşmeye ve tüm ilgili yasalarına bu ana kadar aykırı davranmıştır.

AKPM Kadına Karşı Şiddet Genel Raportörü olarak, hükümeti ve bütün ilgili makamları, konunun üstünü örtmeden ve Türkiye’nin ulusal ve uluslararası saygınlığını daha fazla zedelemeden bu kız çocuklarına sahip çıkmaya ve gereğini yerine getirmeye davet ediyorum.