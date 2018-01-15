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15.01.2018 23:50

CHP’li Biçer’in 'yatay geçiş' tepkisine erişim engeli

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CHP’li Biçer’in 'yatay geçiş' tepkisine erişim engeli
CHP'li Tur Yıldız Biçer'in, Rektör Erkan İbiş'i eleştirdiği tweete erişim engeli geldi.

Biçer, Ankara Üniversitesi Rektörü İbiş'i, oğlunun 'yatay geçiş'le Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne alınması konusunda eleştirmişti.

İbiş’in Başkent Tıp Fakültesi’nde okuyan oğlu Can İbiş, ‘kontenjan değişikliği’ sayesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçiş yapmıştı.

Biçer, Diken’in ‘Babam sağolsun: Ankara Tıp’ın kontenjanı arttı, rektör İbiş’in oğlu ‘yatay geçiş’ yaptı’ başlıklı haberini Twitter hesabından, “Akademisyen @cenkyigiter’i üniversiteye almamak için 40 takla atan @profdrErkanibis, 41. taklasını da oğlunu okula almak için attı. Üniversiteler babanızın çiftliği değil, and olsun ki o koltuktan ineceksin” sözleriyle paylaşmıştı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, mahkemeye başvuran İbiş, Biçer’in paylaşımında yer alan içeriğin ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle erişim engeli talep etti.

KABUL EDİLDİ

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimi Fatih Yılmaz, ‘talebe konu içeriklerde objektif olmayan biçimde suçlayıcı ifadeler kullanılmasının talepte bulunanın kişilik haklarının zedelenmesine neden olduğu kanaatine vararak’ talebi kabul etti.

Tweete erişimin engellenmesine karar veren hakimlik, kararı gereği yerine getirilmek üzere UYAP üzerinden derhal Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilmesine hükmetti.

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