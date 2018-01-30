CHP'li Biçer o diziyi RTÜK'e şikayet etti

CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, geçtiğimiz hafta ATV ekranlarında yayına giren “Sen anlat Karadeniz” isimli dizi filmi RTÜK’e şikâyet etti.

Dizinin yapımcısı Osman Sınav’ın, senaristlerin ve yönetmenlerin kadına yönelik şiddeti meşrulaştırdığını ifade eden Biçer dizinin yayından kaldırılmasını ve yayıncı kuruluş hakkında da yaptırım uygulanmasını istedi.

Sen Anlat Karadeniz isimli dizinin, TCK Mad. 122 uyarınca Nefret ve Ayrımcılık, 125 uyarınca hakaret, 216 uyarınca aşağılama, 28 uyarınca Cebir ve şiddet korkutma ve tehdit, Anayasa Mad. 10 ve 90’a aykırılık, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ihlali nedenleriyle yayından kaldırılmasını talep eden CHP’li Milletvekili şunları söyledi;

ATEŞE KÖMÜR TAŞIYORLAR

“Kadına şiddetin had safhaya vardığı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2017 verilerine göre, 409 kadının katledildiği, 387 çocuk cinsel istismara uğradığı, 332 kadına cinsel şiddet uygulandığı bir ortamda böyle bir dizinin çekilmesi ve yayınlanması ile kadına yönelik şiddet alenen teşvik edilmiş, ateşe kömür taşınmıştır. Ülkemizde katledilen kadınların üçte biri sadece eşinden ayrılmak istediği için öldürülüyor. Ne yazık ki ülkemizde fiziksel, cinsel ve sözel şiddet rakamları çok daha korkunç boyutlara ulaştı.

Kadına yönelik şiddet rakamlarının oldukça yüksek olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmalı, izleyicinin zihninde toplumsal cinsiyet rollerini sakıncalı şekilde pekiştirmemek hususunda -özellikle günümüzde- senaristlerin ve yapımcıların daha hassas olması gerekmektedir.

KADINLARIN ONURUNU-SAYGINLIĞINI ZEDELİYORLAR

Söz konusu dizi ile ilgili toplum nezdinde rahatsızlık oluşturan bütün bu görüntüler, kadın cinsine karşı giderek artan şiddeti özendiren, besleyen, teşvik eden, normalleştiren ve kanıksatan bir nitelik taşıyor. Aynı zamanda kadın cinsinin onurunu ve saygınlığını zedeleyici olan görüntüler içinde, toplumun kadınlara duyduğu güveni sarsıcı ögeler de bulunuyor.

Bir kadının para karşılığı satıldığına ve istemediği bir insanla yaşamaya mahkûm bırakıldığı dizi senaryosu toplum nezdinde asla kabul edilebilir değil.

Kadın cinsinin aşağılandığı bu görüntülere taviz verilmesi, yayınlanmasının desteklenmesi bütün kadın cinsinin aşağılanmasına onay verildiği anlamına gelmektedir. Ve dizinin yayından ivedilikle kaldırılması ve sorumlular için yaptırım uygulanması gereği mutlaktır.

Türkiye Cumhuriyeti parlamentosunda görev yapan bir kadın Milletvekili olarak Sen Anlat Karadeniz isimli dizi filmin, şiddete teşvik, aşağılama, ayrımcılık ve hakaret içeren sahneleri hem şahsıma hem de ülke sınırları içinde yaşayan tüm kadın yurttaşlarımıza karşı yapılmış bir hakarettir. Kadın yurttaşlarımıza ve şahsıma yapılan şiddet, hakaret, aşağılama ve ayrımcılığa karşı tüm kadın yurttaşlarımızı korumak ve haklarını gözetmek görevimin sorumluluğu altındadır. Bu nedenle, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu, TCK’yı, Anayasa’yı, Uluslararası Sözleşmeleri ihlal eden yayınının kaldırılması ve yaptırım uygulanması istemiyle RTÜK’e başvurdum. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz.”