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26.01.2018 06:35

CHP'li belediyeye yeni hamle!

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CHP'li belediyeye yeni hamle!
Murat Hazinedar İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Bugün de, özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç görevinden uzaklaştırıldı.

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Bugün de, özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç görevinden uzaklaştırıldı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nın Beşiktaş Belediyesi'nde yürüttüğü soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırdığı Pelin Hazinedar Başlangıç, ağabeyi Murat Hazinedar tarafından belediye başkanı seçildikten sonra Özel Kalem Müdürü olarak atanmıştı.

Pelin Hazinedar Başlangıç, Murat Hazinedar yerine vekaleten seçilen Tahir Doğaç tarafından geçtiğimiz haftalarda Özel Kalem Müdürlüğü'nden alınarak Dış İlişkiler Müdürlüğü'ne getirildi. Hazinedar'ın kız kardeşi yürütülen soruşturma kapmasında da bugün görevinden uzaklaştırıldı.

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