CHP'li Bektaşoğlu'nun doğalgaz isyanı

CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, 14 yıldır sürdürülen çalışmalara rağmen Giresun’un doğalgaza kavuşturulamadığını belirterek, TBMM’ye Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

9 maddelik önergesinde, Ordu, Trabzon ve Rize’de neredeyse nüfusun ve sanayinin tamamı, hatta ilçeleri de doğalgaza kavuştuğunu ifade eden Bektaşoğlu, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi ve diğer ilgili bütün kurumların dağıtım ve iletim hatları için yürütülen alt yapı çalışmalarına destek verdiğini vurguladı ve “buna rağmen beldeler ve köylerle birlikte 135 bin merkez, toplamda ise, 444.467 nüfusu bulunan Giresun’da, 15 bin konuta dahi doğalgaz ulaştırılamamış, halen sadece 10 dolayında mahallede doğalgaz kullanılmaktadır” dedi.

“SORUMLUSU KİM?”

Doğalgazın Giresun’a getirilmemesinden hangi kurumun sorumlu olduğunun araştırılmasını isteyen Bektaşoğlu”bu gecikmeden AKSA’nın sürekli iş bırakan, kaçan, iflas eden 30 dolayında müteahhit- taşeron firmayla çalışmasının katkısı var mıdır, bir araştırma, inceleme, soruşturma yapılmış mıdır? Doğalgaz gelmesiyle birlikte diğer yakıt türlerinin kullanımından vazgeçileceği için bazı katı-sıvı yakıt firmalarının engellemeleriyle karşı karşıya olunduğu iddiaları doğru mudur?” diye sordu.

Şehrin en fazla nüfusunun yaşadığı batı bölgesinde kazı, bağlantı ve dağıtım hattı çalışmasının durduğunu hatırlatan CHP Milletvekili Bektaşoğlu, soru önergesinde, Başbakan Yıldırım’a şu soruları yöneltti: “İkisi yataklı 4 sağlık kuruluşu, 8 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğü üniversite yerleşkesi, Jandarma Bölge Komutanlığı, Borsa, cezaevi, süt fabrikası, okullar, yurtlar ve pek çok resmi kurumlarla birlikte; çok katlı toplu konut ve yerleşim alanlarının bulunduğu, en çok nüfusun yaşadığı şehrin batı bölgesindeki mahallelerde doğalgaz bağlantı, iletim ve dağıtım hattı bağlantısı neden yapılmamıştır?Bu bölgeyebugüne kadar doğalgaz arzının sağlanamamasının nedeninin, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nün hat geçecek şehir içi yol güzergâhında kazı çalışması yapılmasına izin vermemesi, AKSA’nında bir protokol yapmamasından kaynaklandığı tarafınızdan da bilinmekte midir?”

“ŞEHRİN TAMAMI, İLÇELER DOĞALGAZA NE ZAMAN KAVUŞACAK”

“AKSA ve doğalgaz iletim, dağıtım inşaatını yürüten firmalarının, belediyenin su, kanalizasyon, kaldırım, çevre düzenlemesi gibi kent içi imalatlara verdikleri zararlar karşılanmakta mıdır?” diye soran Bülent Bektaşoğlu, önergesinde Giresun tamamı hangi yıl tamamen doğalgaza kavuşacaktır, bununla ilgili olarak kurumunuzun bir planlaması ve hedefi var mıdır?

Uzun veya kısa vadede Giresun’un hangi ilçelerine doğalgaz iletimi yapılması düşünülmektedir? Bulancak ilçesinde 2.Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğu alana, ilçe merkezine ve hemen sınırdaki Piraziz ilçesine 2018 yılı içinde doğalgaz bağlantısı yapılacak mıdır? “ifadelerine yer verdi.