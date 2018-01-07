CHP'li başkanlar Ankara'ya gidiyor

CHP İstanbul İlçe Başkanları Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanı pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile fikir alışverişi yapacak.

Gelecek hafta yapılacak olan İstanbul İl Başkanlığı seçimi öncesi gerçekleşecek olan görüşme, saat 15.00'te başlayacak. Kılıçdaroğlu'nun ilçe başkanlarının sürece ilişkin görüşlerini dinleyeceği belirtiliyor.

Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkan Adaylığı için Cemal Canpolat, Çetin Soysal, Canan Kaftancıoğlu, Süleyman Çelebi ve Kemal Kumkumoğlu'nun aday olması bekleniyor.