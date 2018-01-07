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08.01.2018 06:50

CHP'li başkandan o haberlere tepki

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CHP'li başkandan o haberlere tepki
CHP Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bir haber sitesinin hakkında yaptığı 'gözaltına alındı' şeklindeki haberlere tepki gösterdi.

CHP'li Kılıç, sosyal medyadan açıklama yaparak, "Böylesi mesnetsiz haber ve mesajlara itibar etmeyin" dedi.

CHP Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın o açıklaması: 

"Ayıptır. Günahtır. Onurlu gazetecilik mesleğine ihanettir!
Uzun zamandır hakkımda karalama kampanyası yürüten bir haber sitesi bugün pek çok kişiye bu mesajı atmış.
Saçmasapan mesnetsiz ifadelerle kamuoyunda yanlış algı oluşturanlara en güzel cevap mahkeme salonlarında verilecektir. Böylesi mesnetsiz haber ve mesajlara itibar etmeyin.
Dost düşman herkesin içi rahat olsun
Halkımızla, partimizle ve emekçilerimizle başımız dik bir şekilde yürümeye devam ediyoruz.
Maltepe’nin geleceğinin ucuz hesaplara kurban edilmesine müsade etmeyeceğiz."

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