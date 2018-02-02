CHP'li Arslan: Özkan suçluluk psikolojisi taşıyor!

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan'a, “Kuva-yı Milliye’yi ÖSO ile eşdeğer sayan, CHP tarihinden bihaber olan Cahit Özkan ve AKP kadrolarına Nutuk ve CHP Tarihi okumalarını öneriyorum" dedi.

Arslan, Cahit Özkan’ın odasına bugün “Gençler Nutuk” ve CHP Tarihi gönderiyorum. Ağzına geleni konuşan Cahit Özkan, Mersin’in Mut ilçesinde şehit verdiğimiz, CHP yöneticiliği yapmış evladımız Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün ailesini arayarak derhal özür dilemelidir.” ifadesini kullandı.

Milletvekili Arslan, “Cahit Özkan’ın kahraman ordumuz Balyoz ve Ergenekon kumpaslarıyla sarsılırken, o davalara komutanlarımız aleyhine katıldığını biliyoruz. Denizli’yi FETÖ’nün ticari üssü haline getirenlerin, şimdi FETÖ bağlantısıyla tutuklanıp sonra tahliye edilenler içinde siyasetçilere yakın olanların bağları araştırılmalı. AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan, suçluluk psikolojisi altında, CHP’ye ve milletvekillerimize anlamsız ve dayanaksız suçlamalar yapıyor.” dedi.

Milletvekili Arslan, basın toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamasında da şu ifadelerde bulundu:

CAHİT ÖZKAN’I SAĞDUYU VE SAYGIYA DAVET EDİYORUM

“Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. İç siyasetin, kavganın ve ayrışmaların değil, ulusal bütünlüğün ve ordumuza koşulsuz desteğin konuşulacağı bir dönemdeyiz. Bir milletvekili, ordusu son derece kritik bir operasyondayken, ailelerimiz cepheden gelecek hayırlı haberi beklerken, millet kenetlenmişken ağzından çıkanı kulağı duymuyor, CHP’ye verip veriştiriyor. Edep ve ahlak en çok böyle zamanlarda lazım. Tarihte biraz geriye gidersek, aslında her birimizin ailesinin bir üyesinin görüleceği Cumhuriyet Halk Partisi’ne dil uzatarak aslında kendi geçmişinize de dil uzatmış oluyorsunuz.

Gençliği “Her ağzına geleni söylemek, her iftirada bulunup affedilmeyi beklemek” zanneden Milletvekili Cahit Özkan’ı öncelikle devlet aklına ve sağduyuya davet ediyor; ülkenin kurucu değerlerine saygılı olmaya çağırıyorum.”

‘Sen-ben” demeden vatan evlatlarının cepheden sağ salim dönmesi için dua eden her bir Cumhuriyet Halk Partili, ayrıştırmanın odağı olmuş bir partili Cumhurbaşkanının sözlerine ve onun bayiliğini almaya kalkan Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın kışkırtmalarına asla gelmeyecek.

Cahit Özkan, birazcık düşünmeli, Cumhurbaşkanının dolduruşuna gelmemelidir. Şehitlerimizin acısı yüreğimizdeyken, ipe sapa gelmez sözlerle konuşan Cahit Özkan, Mersin’in Mut ilçesinde CHP ilçe yöneticiliği yapmış şehit oğlumuz Ali Gümüş’ün ailesini arayarak derhal özür dilemelidir.

GERÇEK KUVA-YI MİLLİYE ALDANMADI, ALDATMADI

Buradan Cahit Özkan’ın şahsında tüm AKP Milletvekillerine sesleniyorum:

Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse 1 asır önce, Kuvayi Milliye’nin öncü kadrolarını bağrında büyüttü ve o kadrolarla kuruldu. O günden bugüne her konuda ülkesini ve milletine sahip çıktı. Hep ortak yaşamamızın önemini öne çıkaran politika izledi. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi, otel salonlarında değil, savaş meydanlarında kuruldu. 16 yıllık bir parti değil, asırlık geçmişi olan bir partidir. İktidar gücünü kullanarak, hiç kimse CHP’ye dil uzatamaz.

Savaş zamanında dahi Lozan tartışması yapanlar, İnönü Savaşlarının kumandanı, 2. Cumhurbaşkanı İsmet Paşa’nın dehasıyla Lozan’da tüm dünyaya kabul ettirdiği ülkeyi bugün ne hale getirdiklerini düşünmelidir. “Emevi Camii’nde namaz kılacağız” diye dış politika ilkelerini delik deşik edenler bugün ülke güvenliğini sağlayamaz hale geldi.

Bugün atalarının tarihini bilmeden konuşanlar, Orta Doğu’da geçmişi kanla anılan, kökeni El Kaide’ye dayanan kimi dağınık gruplarla, ÖSO ile işbirliği yapanlar, onları hiç sıkılmadan “Kuvayi Milliye”ci ilan edenler, yeni bir aldatılma ve yanılmanın eşiğindedir. Oysa Cahit Özkan’ın tarihten bihaber biçimde ağzına almaya kalktığı Cumhuriyet Halk Partisi kadroları, ne 1919’da ve Kurtuluş Savaşı’nda, ne Kuvayi Milliye’de, ne ilk Meclis’te, ne de Lozan’da aldanmadı, aldatılmadı, ve milletini aldatmadı!”

İKTİDARDAKİLERE SESLENİYORUM...

Ordu tüm ciddiyetiyle operasyondadır, ama siz ÖSO eliyle bir kez daha aldanmaktasınız! AKP’nin devleti uçurumun eşiğine getirdiği 2018 Türkiyesi’nde ekonomide, dış politikada, savunmada, terörle mücadele yaşanan zaafları böylesine kritik bir dönemde ortaya dökmeye kalkarsak, bu aralar sesi çok çıkan Cahit Özkan’ın konuşacak zerre kadar sesi, evden çıkacak bir adımlık cesareti kalmaz!

EKONOMİ ALLAK BULLAK, İKTİDAR CHP DERDİNDE

Yüzde 58’i vergi olan benzin 6 Liraya dayanmış, benzin istasyonları nöbetçi vergi dairesine dönüşmüş, 2018’de tütünden 36 milyar TL, akaryakıttan 65 milyar TL vergi alınır olmuş ama iktidardakiler hala CHP’ye iftira peşinde...

Bir asgari ücretli 2018 yılı boyunca 7 bin Lira vergi ödeyecek ve 365 günün 104 gününü vergi-SGK primi ödemek için çalışacak hale gelmiş, Elektriğe yapılan yüzde 9’a yakın zam 1 ay öncesinden tahsil edilmeye başlanmış.

2018 bütçesine son torba yasayla eklenen vergilerin vatandaşa ek yükü 59 milyar TL olmuş, kredi kartı borçlarının toplamı 90 milyar TL olmuş. Emeklilerin maaşı erimiş ama iktidar hala CHP derdinde. İthalat 234 Milyar Doları bulmuş, Merkez Bankası iktidarın hataları sonucu hedefini tutturamamış, Hazine sürekli ek borçlanmaya başvurmuş, Dünya turizm gelirindeki payımız yüzde 2’ye gerilemiş, yolsuzluk, yargı bağımsızlığı, insan hakları ve şeffaflıkta dünyada dip sırayı görmüşüz ama Cahit Özkan gibiler çare arayacağına hala anamuhalefetin kapısında çelişki arıyor.

Geçmeyenden 123 milyon Lira kesilen, geçene ise bir gecede yüzde 26 zam yapılan Avrasya Köprüsü birilerine arpalık olmuş, ama iktidar hala CHP’nin Afrin Operasyonuna desteğini sulandırmaya çalışıyor.

Bugün Komisyonda görüşülecek torba tasarıyla meralara dahi baz istasyonu kurulması amaçlanmış ama Cahit Özkan ve iktidar kadroları gündemi değiştirmek, kötü gidişatın üstünü örtmek için hala muhalefete çatmakla vakit geçiriyor.

ADALET DİPLERDE AMA İKTİDAR CHP’YE SATAŞIYOR

Yeni açıklanan Dünya Adalet Projesinin 113 ülkedeki araştırmasına göre ülkemiz hukukun üstünlüğünde 113 ülke arasında 101. Sırayla dibi gördü. Artık kötüler arasında 1.liğe yarışıyoruz. “Dünya bizi kıskanıyor” diyenler artık farkına varmalı; yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 4’ün altında kalan, hukuku çökerten ve kalıcı yabancı yatırıma, yargı güvencesini Türkiye’yi hasret bırakan hükümet, diktatörlük ligindeki ülkelerle yarış halindedir. Temel haklar sıralamasında 107.'liğe düşen ülkemizde, hukukdışılığı olağan hale getiren iktidar, talimatla işleyen yargıyla, Anayasa Mahkemesinin kararını dinlemeyen yerel mahkemeyi savunan anlayışıyla hukuk fakültelerini de fiilen ortadan kaldırmıştır. Okutulan derslerin, yapılan savunmalara ve çıkarılan yasalara fayda getirmediği bu düzende adaleti savunmak hepimizin görevidir.

CAHİT ÖZKAN ERDOĞAN’IN CÜMLELERİNE ANCAK TAKLA ATTIRIR

Erdoğan’ın cümlelerine takla attırıp tekrar etmeyi siyaset sanan Cahit Özkan’a bir tavsiyem var... Haddini aşan sözleri bırak, devleti kurmuş ve büyütmüş, Meclise ve ordusuna başkomutanlık etmiş Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, 2. Dünya Savaşı’nda diplomasi ve askeri deha örneği göstermiş İsmet İnönü’yü, Kıbrıs’a barış getirmiş Bülent Ecevit’i ve CHP tarihini biraz olsun öğren, öyle konuş.

Cahit Özkan’ın acilen Atamızın NUTUK’unu okuma zamanı gelmiştir. Cahit Özkan, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya kalkıyor. Bir an evvel gerçek Kuvayi Milliyeci olan CHP tarihini öğrenme vakti gelmiştir.

CAHİT ÖZKAN ve DİĞER AKP’LİLERİN FETÖ GEÇMİŞİ ARAŞTIRILMALI

Yalan ve iftira dolu Balyoz ve Ergenekon davaları sırasında mahkemeye komutanlarımız aleyhine katılma dilekçesi veren Cahit Özkan ve onun gibi sesi çok çıkanların FETÖ geçmişi araştırılmalıdır.

FETÖ’nün ticari kalelerinden biri haline getirilmiş Denizlide “siyaset-ticaret-tarikat” üçgeni kurulurken buna ortak olanların siciline bakılsın, bugün FETÖ’nün arkasından en çok bağırıp çağıranların, ona en çok küfredenlerin birçoğunun zamanında onlarla işbirliği yaptığı açığa çıkacaktır.

Denizli’deki FETÖ davalarında çıkan tahliyeler içinde AKP’li siyasetçilere yakınlığı bilinenlerin FETÖ geçmişi yeniden ele alınmalıdır.

DEVLETE SAĞDUYU GEREK

Şimdi iktidarın sergileyemediği yapıcı, olumlu ve moralli devlet yönetme misyonunu bizim üstlenme zamanımızdır. Biz CHP olarak onu yapıyoruz. Biz ordumuzun Afrin Operasyonuna destek vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Bölgedeki meşru otoritelerin, seçilmiş yönetimlerin acilen muhatap alınmasını ve komşularımızla ilişkilerimizin düzeltilmesini istiyoruz. İktidarı yarın birgün bizim aleyhimize dönebilecek, nerede saf tutacağı belli olmayan ÖSO gibi dağınık taşeron gruplara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz.

Biz, ordunun gücünü düşüren bir partizan Cumhurbaşkanının değil, Mehmetçiğimize erzak yetiştiren annelerimizin dualarının, isteklerinin sesi olacağız. Varsın Cahit Özkan gibiler gençlik ateşiyle, hırslarıyla partisinde varolma mücadelesi versin, kişisel ikbale sığınsın. Biz ülkemizin sınır güvenliği için verdiği mücadelede iktidarı uyarmaya ve ulusal duruşumuzu korumaya devam edeceğiz.”