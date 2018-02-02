CHP'li Akkaya, Beykoz'un sorununu Meclis'e taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle, İstanbul’un Beykoz İlçesi’ne bağlı Çavuşbaşı semtinde yaşanan imar sorununa ilişkin TBMM'ye bir soru önergesi sundu.

İstanbul’un Beykoz İlçesi’ne bağlı Çavuşbaşı semtinde imar sorunu hala çözülemediğinden vatandaşların sorun yaşadığını belirten Akkaya, özellikle Fatih Mahallesinde bulunan Elmalı Barajı havzasında koruma altında olan mahallede insanların yıllardır konut edindiğini, ancak buradaki imar değişikliği hala gerçekleştirilmediği için burada yaşayan yurttaşların kentsel hizmetlerden yararlanamadığını belirtti.

Akkaya, konuya ilişkin Bakanlığa şu önergeyi sundu:

1957’de Polonezköy’e bağlı bir köy statüsünü alan Çavuşbaşı, 1996’da belde olmuş, 1999’da da ilk belediye başkanı seçilmiştir. Çavuşbaşı, 2009’da Beykoz Belediyesi’ne bağlanmıştır.

Çavuşbaşı beldesi Beykoz'da, Elmalı Barajı'nın havzasında yer almaktadır. 96 bin dönüm araziye sahip beldedir. Çavuşbaşı Mevkii olarak adlandırılan bölge, Fatih, Çiftlik, Baklacı, Çengeldere, Yavuzselim Mahallelerinden oluşmaktadır.

İstanbul’un Beykoz İlçesi’ne bağlı Çavuşbaşı semtinde imar sorunu hala çözülemediğinden vatandaşlarımız sorun yaşamaktadırlar.

Özellikle Fatih Mahallesinde yaşayan yurttaşlarımızın yaşadığı imar sorunları bir türlü çözülmemektedir. Elmalı barajı havzasındaki koruma alanında olan mahallede insanlar uzun süredir konut edinmiş ve tapu almış olmasına rağmen bugüne kadar imar değişikliği yapılamadığı için kentsel hizmetlerden yararlanamamaktadırlar.

Bu çerçevede Bakanlık olarak Beykoz ilçesi Çavuşbaşı semti Fatih Mahallesi için imar planı değişikliği yapılması hususunda herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Böyle bir çalışmanız varsa ne kadar sürede bu çalışma neticelendirilecektir? Böyle bir çalışmanız yoksa yurttaşlarımızın imar sorununu çözüme kavuşturmak için herhangi bir çalışma başlatacak mısınız?