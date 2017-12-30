CHP'li Ağbaba: Karar tam bir skandal

CHP Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “Bin 603 liralık asgari ücret AKP Hükümetinin emekten ve emekçiden yana olmadığının tescillenmesidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıkladığı karar emekçiler adına tam bir skandaldır" dedi.

ANKA - CHP’li Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti bin 603 lira olarak açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yaparak, karara tepki gösterdi. Ağbaba, bin 603 liralık asgari ücretin AK Parti Hükümetinin emekten ve emekçiden yana olmadığını tescillendirdiğini ifade ederek, “Asgari Ücret Tespit Komisyonunun açıkladığı karar emekçiler adına tam bir skandaldır. Açlık sınırının bin 608 lira olduğu ülkede, asgari ücretin bin 603 lira olması, insanlara yeme, içme, giyinme, ısınma demektir. İşçileri açlığa mahkum etmektir” dedi.

“ SON 3 YILDA ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞLARI ERİDİKÇE ERİYOR”

İktidarın, asgari ücretin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu söyleyerek gerçekleri saptırdığını iddia eden Ağbaba, şunları kaydetti:

“Bir asgari ücretli İrlanda’da 7 bin 100 lira, Almanya’da 6 Bin 800 lira, Slovenya’da 3 Bin 600 lira, Yunanistan’da 3 bin 100 lira almaktadır. Asgari ücretin satın alma gücüne göre bakıldığında ise Türkiye 26 OECD ülkesi arasında 17. sıradadır. Şiddetli kur artışları da, asgari ücretlinin alım gücünü alabildiğine düşürmüştür. Asgari ücretin 2016 da 493, 2017 de 432, 2018 de 352 Avroya karşılık geldiği düşünüldüğünde, asgari ücrete sözde zam yapılıyor, ama görünen o ki son 3 yılda asgari ücretlinin maaşları eridikçe eriyor. Yapılan zamlar emekçinin eline geçmiyor.”

“İŞÇİ DAYATMAYLA FEDAKARLIK GÖSTERMEK ZORUNDA BIRAKILMIŞ”

CHP’li Ağbaba, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 1 Aralık’ta yaptığı ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu’nun, “İşçi ve işverenden fedakârlık bekliyoruz. Karşılıklı fedakârlık aslında birlikte kazanmayı getirir” sözlerini hatırlatarak, “Asgari ücret açıklandıktan sonra anlaşılan o ki işveren fedakarlık göstermemiş, işçi ise dayatmayla fedakarlık göstermek zorunda bırakılmıştır” dedi.

“CHP İKTİDARINDA ASGARİ ÜCRET, AÇLIK ÜCRETİ OLMAYACAK”

İş cinayetlerine de değinen Ağbaba, şöyle devam etti:

“15 yılda emekçiler ‘az ücret, çok iş’ eksenli bir çalışma düzenine hapsedilmiştir. AKP iktidara geldiğinden bu yana 20 binden fazla insanımız iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. Türkiye’de emekçiler ölüme, güvencesizliğe, kölelik sistemine ve sendikasızlığa mahkum edilmişlerdir.

AKP hükümeti ekonomideki beceriksizliğini emekçinin sırtına yükleyerek zamlarla ülkeyi yönetmektedir. Emekçiye büyük bir lütuf gibi gösterilen ve kaşıkla yapılan zam, kepçeyle geri alınıyor. Benzinden, doğalgaza, elektrikten suya, meyveden sebzeye, en temel ihtiyaçlara kadar her şeye zam gelirken, asgari ücretin açlık sınırının altında tutulması kabul edilemez. CHP Emek Büroları, asgari ücret ile ilgili önerisini belirlemiştir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun taşeron işçilik çalıştayında dile getirdiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücretin en az 2 bin lira olmasını savunmaktadır. Emekçilerin insani koşullarda yaşaması için, işçilerin yoksulluğa mahkûm edilmemesi için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için, asgari ücretin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bugün CHP iktidarda olsaydı, asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılacak ve 1 Ocak’tan itibaren asgari ücret 2 bin TL olacaktı. Sözümüzü yineliyoruz; CHP iktidarında asgari ücret, açlık ücreti olmayacaktır!”