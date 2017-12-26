CHP’li Tahal'dan ‘Tuzla’ hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Tanal, "kimyasal atık" problemi nedeniyle Tuzla'da kanser ve astım vakalarının arttığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Tanal, "kimyasal atık" problemi nedeniyle Tuzla'da kanser ve astım vakalarının arttığını belirterek suç duyurusunda bulundu.CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"KANSER VE ASTIM VAKALARI ARTTI"

Dilekçede, Tuzla'da kanser ve astım vakaları arttığı, ilçeyi çürük yumurta kokusunun yanı sıra bir de yanık kokusunun kapladığına dikkat çekilerek şöyle denildi:"Tuzla'da bulunan Dericiler Organize Sanayi Bölgesi'nin özel arıtma tesisi bulunmaktadır. Ancak oradan çıkan kimyasal maddelerin arıtılması maliyetli olduğu için bu kimyasal maddeler İSKİ'nin biyolojik arıtım tesisine gönderilmektedir. Fakat İSKİ'nin arıtım tesisi sadece biyolojik arıtım yapma konusunda donanıma sahip olduğundan kimyasal atıklar arıtılmadan Umur Deresi'ne deşarj edilmektedir. Bu çevre kirliliği tüm uyarılara rağmen kasten yapılmakta ve Tuzlalı vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri tehlikeye atılmaktadır. İnsanlar zehirli kimyasal atıkları soluyarak sağlıklarından olmakda ve bu durum nedeniyle düşen ev fiyatları nedeniyle ne taşınabilmekte ne de bir başkasına evlerini satabilmektedirler."Suç duyurusunda Tuzlalıların maddi manevi zararına sebep olan söz konusu çevre kirliliğinin bilirkişi raporu ile tespiti istendi.

