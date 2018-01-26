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26.01.2018 10:40

CHP'den TBMM Başkanı'nı düşürme teklifi

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CHP'den TBMM Başkanı'nı düşürme teklifi
CHP güvensizlik önergesi verilebilmesini öngören bir içtüzük değişikliği hazırladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı’nın gerekli koşullar oluştuğunda düşürülebilmesi amacıyla gerekçeli güvensizlik önergesi verilebilmesini öngören bir içtüzük değişikliği hazırladı.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, Özel tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan tek maddelik içtüzük teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Mevcut başkanın başvurduğu keyfi ve antidemokratik uygulamalar, gerekli koşullar oluştuğunda TBMM Başkanı’nın süresi bitmeden önce kendisini seçen TBMM tarafından görevinden uzaklaştırılabilmesinin bir zorunluluk olduğunu göstermiştir."

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