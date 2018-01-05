  • BIST 116.638
  • Altın 158,665
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
05.01.2018 21:25

CHP'den Soylu'ya: "Sen suç işleri bakanı mısın?"

»
CHP'den Soylu'ya: "Sen suç işleri bakanı mısın?"
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi.

DHA - CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Bergama ilçe kongresinde başkan seçilen Mehmet Ecevit Canbaz ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Atlam ve partililer de hazır bulundu. Ziyarette partililere seslenen Milletvekili Mustafa Balbay, AKP Hükümeti ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklendi.

 

Balbay, "Eğer mücadele edeceksen CHP ile değil teröristler ile mücadele et. Mücadele edeceksen Türkiye düşmanları ile mücadele et. Bütün işini gücünü bırakıp, hedefini her şeyi ile CHP'li belediyelere saldırmak olarak belirlemiş bir bakan ile karşı karşıyayız. Buradan İçişleri Bakanı'na soruyorum; 'Sen suç işleri bakanı mısın yoksa hiç işleri bakanı mı? İçişleri Bakanlığı dışında her şeyi yapıyorsun" diyerek Bakan Soylu'yu eleştirdi.

'BU BİR TESADÜF MÜ?'

Hükümetin CHP'li belediyelere yönelik zamanlamasına da ayrıca vurgu yapmak istediğini belirten Milletvekili Balbay, "Reza Zarrab Türkiye aleyhine konuşmaya başladı. Ataşehir Belediye Başkanı görevinden alındı. Hakan Atilla ABD'de suçlandı. Beşiktaş Belediye Başkanı görevinden alındı. Bu bir tesadüf mü? Hayır. Onlar konuşulmasın, Türkiye'de CHP konuşulsun ve CHP kendini savunmak zorunda kalsın diye bunu yapıyorlar" diye konuştu.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'den Soylu'ya: "Sen suç işleri bakanı mısın?"05 Ocak 2018 Cuma 17:14
  • Bahçeli, Adana'da bu şarkıyla karşılandı05 Ocak 2018 Cuma 16:22
  • Kılıçdaroğlu: Senin feriştahın gelse bizi korkutamaz05 Ocak 2018 Cuma 16:19
  • 20 yaşındaki erin şüpheli ölümü TBMM'de05 Ocak 2018 Cuma 16:05
  • Büyük skandalı Bakan açıkladı!05 Ocak 2018 Cuma 15:45
  • SADAT'tan Akşener'e 'silahlı kamp' çağrısı05 Ocak 2018 Cuma 14:59
  • Başbakandan flaş Abdullah Gül açıklaması05 Ocak 2018 Cuma 14:13
  • Başbakan Yıldırım'dan 'erken yaşta evlilik' açıklaması: Yasaktır05 Ocak 2018 Cuma 14:08
  • Yıldırım'dan Soylu'ya tepki: İster İçişleri Bakanı olsun isterse...05 Ocak 2018 Cuma 14:02
  • Başbakan Yıldırım'dan tartışılacak Murat Hazinedar açıklaması...05 Ocak 2018 Cuma 13:56
    • FOTO GALERİ
    • O silahlar kullanılmaya başlandı!
    • WhatsApp uzun yıllardır kullanılan özelliğini kaldırdı
    • FEMEN ve RSF'den Paris'te Erdoğan protestosu
    VİDEO GALERİ
    • Erdoğan'dan Fransız gazeteciye 'FETÖ' fırçası
    • Esenyurt'ta temel kazısı sırasında toprak kayması
    • Aydın Boysan 'rakının adabını' böyle anlatmıştı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti