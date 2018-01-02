CHP'den Özakça ve Gülmen'e ziyaret

CHP'li vekiller açlık grevinin 300'ncü gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yı ziyaret ettiler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara milletvekilleri Şenal Sarıhan, Necati Yılmaz ve Murat Emir ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, açlık grevinin 300’üncü gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı ziyaret etti.

AĞBABA: BU VEBALİ KİMSE ALAMAZ

Veli Ağbaba, KHK’lerle Türkiye’nin “tek tipe” zorlandığını söylerken, “Buna uymayanların da hayatlarıyla oynanıyor. Başbakanından, bakanlarına dek her türlü girişimi yaptık, ama maalesef bir taş, bir duvar gibi sessizlikle karşılaştık. OHAL Komisyonu’nu bir kez daha Nuriye ve Semih ile ilgili kararlarını derhal açıklamaya davet ediyoruz. Bu vebali kimse alamaz” dedi.

GÜLMEN: KULAKLARINIZ BU ÇIĞLIĞA, VİCDANINIZ BU ADALETSİZLİĞE ALIŞMASIN

Gazete Duvar'ın haberine göre, akademisyen Nuriye Gülmen de “Türkiye halklarına kulaklarınız bu çığlığa vicdanınız bu adaletsizliğe alışmasın diyoruz” diye konuştu. İşe geri dönme talebiyle başladıkları açlık grevinin 300’üncü gününde olduklarını söyleyen Gülmen, şöyle devam etti:

“Evet 300 gün bizim için bir sayıdan fazlası. Açlık grevi yapan bir insan için açlığın saati farklı işler. 300 günün de bizim için farklı bir anlamı var bu yüzden. Bu bir çağrı. En başından beri söylediğimiz buydu, bu bir çığlık demiştik, açlık grevini böyle tarif etmiştik. Çünkü biz artık sadece çığlık atarak sesimizi duyurabileceğimizi düşünüyoruz demiştik. O çığlık 300 gündür sizin kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Biz Türkiye halklarından istiyoruz ki, kulaklarınız bu çığlığa alışmasın. Bu adaletsizliğe alışmayalım. Çığlığımız bizi zafere taşısın. Hep beraber zaferi kutlayalım istiyoruz. Bu yüzden herkesten bir adım daha atmasını istiyoruz. Talebimiz şu, OHAL Komisyonu eğer karar verdiyse, derhal hakkımızda verdiği kararı açıklasın. Eğer vermediyse kendi bakanlıklarının çağrısına kulak verip derhal hakkımızda bir karar versin ve bizi işimize iade etsin.”

ÖZAKÇA: İNANCIMIZ BİZİ AYAKTA TUTUYOR

Öğretmen Semih Özakça ise, açlık grevi ile geçen 300 günün çok zor olduğuna belirterek, “300 gün boyunca sadece sıvı ve B1 vitamini alarak direndik ama asıl olarak kazanacağımıza olan inancımız bizi ayakta tutuyor” dedi.

Gülmen ve Özakça’ya destek için açlık grevine başlayan ve kendisi de KHK ile ihraç edilen öğretmen Esra Özakça da, açlık grevinin 225’inci gününde. Esra Özakça “300 gündür işimizi geri alacağımız umuduyla direniyoruz. Haklıyız ve dayanacağız. Hakkımız olan haksızca elimizden alınan işimizi geri alana dek direneceğiz” diye konuştu.

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU’NA BAŞVURU YAPILDI

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Ağbaba ve Sarıhan, OHAL Komisyonu’nun kararını bir an önce vermesi için TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na başvuruda bulunduklarını da belirttiler.