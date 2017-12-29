CHP’den OHAL çalıştayı

Ocak ayındaki çalıştayda CHP, OHAL’le mücadele yöntemlerini tespit edecek.

CHP, “OHAL kaldırılsın” mücadelesini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla gerçekleştirilecek ‘OHAL Çalıştayı’ ile başlatıyor. Ocak ayında Ankara’da düzenlenecek çalıştayda OHAL; ekonomi, hukuk ve demokrasi ekseninde en geniş boyutuylarıyla masaya yatırılacak. Mücadele yöntemlerinin tespit edilip hedeflerin belirleneceği çalıştayda, referandumdaki ‘Hayır’ blokunun yanı sıra OHAL’den rahatsız olan tüm kesimler yer alacak.

CHP MYK’de Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla ocak ayında Ankara’da OHAL’in tüm yönleriyle ele alınacağı kapsamlı bir ‘OHAL Çalıştayı’ yapılması kararı alındı. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sorumluluğunda gerçekleşecek çalıştayın detaylarını Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan anlattı.

Sürekli OHAL alışkanlığı: OHAL ilan edelirken Başbakan Binali Yıldırım, kısa süreliğine, darbe ile mücadele için zorunlu olduğunu ve belki 45 gün içinde biritirileceğini söyledi ama aradan 17 ay geçti. Bu 17 ay içinde iktidar, bırakın OHAL’den vazgeçmeyi OHAL’i uzatarak, Türkiye’yi sürekli OHAL rejimi altında yönetmeyi alışkanlık edindi. Son çıkan KHK’lerden seçime kadar OHAL’i devam ettirme niyetinde oldukları seziliyor.

OHAL’e uyuşturucu gibi bağlandılar: Türkiye OHAL ile yüzleşmek zorunda. Önümüzdeki dönemde en önemli mücadele alanlarından biri de OHAL’in kaldırılması konusu olacak. OHAL, sadece özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü sorunu değil, bunların yanı sıra refah, aş, iş ve ekmek sorunu. Türkiye, dünya ticareti ile eklemlenmede zorlanıyor, iş adamı yatırım yapamıyor, bu da işsizlik ve yolsuzluk olarak dönüyor. Sermayenin yatırım yapamadığı, ticaretin, emeğin güvence altında olmadığı bir yerde refahı yüksetmeniz mümkün değil. Hükümet, uyuşturucu bağımlısı gibi OHAL bağımlısı oldu. Ülkenin refahı, huzuru ve adaleti için OHAL’i kaldırmak zorundayız.

Mücadele yöntemlerini ele alınacak: Çalıştayda OHAL, konunun paydaşlarıyla, ekonomi, hukuk ve demokrasi gibi bütün boyutlarıyla tartışılacak. Geniş kesimlerin ittifakıyla OHAL’in kaldırılması için mücadele yürüteceğiz. Amacımız OHAL’e karşı güçlü bir mücadele alanı yaratmak ve sorunu sürekli gündemde tutmak. Mücadele yöntemlerini tartışacağız, sorunu tespit edip, hedef yollarını belirleyeceğiz ve çözüm yollarını arayacağız. OHAL’siz bir Türkiye’yi en geniş sivil, demokratik ittifakla tartışacağız. Bu nedenle sadece ‘Hayır’ bileşenleri değil referandumda “Evet” dese de OHAL uygulamalarından rahatsız olanların da katılımını sağlayacağız. Çalıştayda sadece siyasi partiler değil, tüm örgütlü yapılar yer alacak.