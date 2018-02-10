CHP'den iş kazaları iş teklif

CHP, iş kazalarında hayatını kaybeden işçilerin ailelerinden bir kişinin kamuda istihdam edilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklife göre iş kazası sonucu ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi istihdam edilecek.Teklifin gerekçesinde, son 15 yılda iş kazalarında ölen işçi sayısının 20 bin 500’e ulaştığı belirtilerek şöyle denildi:

“Mevcut yasal düzenleme ile iş kazaları sonucunda yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızın geride kalan ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için, Anayasa, ulusal ve uluslararası mevzuat gereği yaşam hakkının devletçe korunamamış olması nedeni ile oluşan sorumluluk gereği, eşi veya çocuklarından birisinin, eş veya çocuğu yok ise kardeşlerinden birisinin kamuda istihdam hakkından yararlandırılması ile Anayasa’nın 2’nci maddesinde belirtilen sosyal hukuk devleti ilkesi gerçekleşecektir.”