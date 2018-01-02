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02.01.2018 19:25

CHP'den İran değerlendirmesi: Bu olaylar tesadüf değil

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CHP'den İran değerlendirmesi: Bu olaylar tesadüf değil
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İran'da yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li Öztürk Yılmaz'ın İran hakkında değerlendirmelerde bulunduğu açıklaması şöyle:

"Komşumuz İran’daki olayları kaygıyla takip ediyoruz. Ülke geneline yayılan protestolarda halkın meşru taleplerinin karşılanması önem taşımaktadır. Demokratik reformları da destekliyoruz. Ancak, bu olaylara sadece ekonomik boyutta bakmak olayları hafife almak olacaktır.

Bugün İran, Irak’ta Haşdi Şabi ile, Suriye’de Devrim Muhafızları ve diğer milisleriyle, Lübnan’da Hizbullah’la ve Yemen’de Husi milisleriyle SA, İsrail ve ABD’nin sinir uçlarına dokunuyor. Bunlara göre İran’ın içine gömülmesi gerekiyordu. Bu olaylar da tesadüf değil.

İran birsüre kendi derdine düşecek ve Ortadoğudaki baskısı dizginlenecek. Bu süre zarfında İran olayları bastırmak için şiddet kullanmaya seçerse o zaman da olayın rejim değişikliğine götürülmesi denenecek. İran’ın Irak ve Suriyeleşmesini istemiyoruz. İtidalle hareket edilmeli."

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