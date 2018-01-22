CHP'den hükümete Güvenlik Konseyi çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı sonrası Fransa'nın Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırması hakkında hükümete seslendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Hiç şüphesiz ordumuz başarılı olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, uluslararası alanda ülkenin çıkarları noktasında, iktidar ile muhalefet arasında herhangi bir ayrım olamayacağına dikkati çekti.



Suriye'de yaşanan sıkıntıların Türkiye'nin güvenliğini de tehdit ettiğini vurgulayan Yılmaz, ülkenin güvenliği açısından bu operasyonun gerekli olduğunu belirtti.

Mehmetçik'in burnu bile kanamadan operasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasını ve sınır bölgesinden terör unsurlarının arınmasını temenni eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hiç şüphesiz ordumuz başarılı olacaktır. Ancak Türkiye'ye dönük, özellikle hükümetin dış politikayı yürütme yapısından kaynaklanan alerjiler vardır dışarıda. Bunların toparlanıp, Türkiye'ye karşı, böyle kritik bir dönemde bir hamleye dönüşmemesi için diplomatik faaliyetlerin ve çabaların güçlendirilmesi lazım. Bugün Fransa'nın önayak olduğu karar tasarısı Güvenlik Konseyine geliyor. Elbette bu zamana kadar Suriye ile ilgili çeşitli Güvenlik Konseyi kararları alındı. ABD o bölgeyi işgal ederken, Rusya o bölgede üsler elde ederken Fransa'nın aklına gelmedi böyle bir karar tasarısı. Ama şimdi bu karar tasarısının arkasına saklanmış bazı ülkelerin olduğunu biliyoruz. Diplomatik çabaların hızlandırılması ve Türkiye'ye karşı bir bloklaşmanın oluşmasının engellenmesi önem taşıyor. Bugün bu karar tasarısında, umuyoruz aklıselim davranılır ve niyeti aşan ifadeler yer almaz. Türkiye'nin bir an önce içinde bulunduğu uluslararası atmosferi ve kaypak uluslararası siyasi konjonktürü de dikkate alarak hızlı davranması önem taşımaktadır."

"TÜRKİYE'NİN 'BU DA BİZİM YANIMIZDADIR' DİYEBİLECEĞİ ÜLKE YOK"

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarını eleştirmesi ile ilgili soruya, ulusal alanda milli güvenliği ilgilendiren konularda herkesin dikkatli dil kullanması, incitici ifadelerden kaçınmasını gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun ilk günden itibaren bu operasyona destek verdiğine değinen Yılmaz, "Söylenen ifadelere anlam yüklemek kötü niyetliliktir. Bunu doğru bulmuyoruz" dedi.

Operasyon başlamadan diplomasi alanında yapılan çalışmaların yeterli olup olmadığına ilişkin soruya da Yılmaz, ABD'nin hangi noktada durduğunun net olmadığını, Rusya'nın da hava operasyonuna yeşil ışık yaktığını, ancak oradaki PYD/PKK varlığıyla ters düşüp, ABD'nin kucağına itmek istemediğini belirtti.



GÜVENLİK KONSEYİ

Yılmaz, Fransa'nın ise özellikle PKK ve Suriye'deki yönetimi ile temas içinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Böyle bir ortamda Güvenlik Konseyi toplanıyor ve Güvenlik Konseyi toplanınca Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda gerçek manada 'Bu da bizim yanımızdadır' diyebileceği hiçbir ülke yok. Onun için bu karar öncesi hala zaman var, bütün çabaların gösterilmesi gerekir."